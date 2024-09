Souloukou lascia la Roma, UFFICIALE: dimissioni accettate

La Roma ha comunicato in questi minuti le dimissioni di Lina Souloukou da dirigente della squadra giallorossa.

La Roma tra qualche ora giocherà contro l’Udinese, ma in questi ultimi giorni si è parlato davvero poco di questa partita. Mercoledì scorso, infatti, i giallorossi hanno preso la decisione di esonerare Daniele De Rossi ed ingaggiare Ivan Juric.

Questa scelta, di fatto, ha portato tantissime polemiche nell’ambiente giallorosso. I Friedkin, di fatto, sono finiti nel mirino di tantissime critiche, anche se in molti hanno additato questa scelta di cambiare guida tecnica alla CEO Lina Souloukou. Ma proprio su quest’ultima c’è da segnalare un comunicato importantissimo della Roma.

Roma, Lina Souloukou ha rassegnato le proprie dimissioni

Il club giallorosso, infatti, ha ufficializzato le dimissioni della dirigente: “Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica del Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, e con costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”.

Ricordiamo che nelle scorse, secondo diverse indiscrezioni, a Lina Souloukou e ai suoi due figli erano state assegnate delle scorte per delle minacce arrivate da alcuni ultrà.