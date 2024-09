Lascia Mourinho, torna subito alla Roma | ESCLUSIVO

Una clamorosa indiscrezione riguarda la Roma e il suo ex allenatore José Mourinho: c’è chi è pronto a tornare a Trigoria dopo l’esperienza in Turchia

Dopo essere passato al Fenerbahce con lo Special One, adesso sembra proprio che potrebbe percorrere la strada inversa, direzione Capitale. Solo le dimissioni della Ceo Lina Souloukou potrebbero far saltare il banco.

La rivoluzione in casa Roma sembra essere davvero senza fine. Porte girevoli a Trigoria in questo periodo, con un mercato che sembra non avere mai fine (vedi la trattativa non andata a buon fine per Zaleweski al Galatasaray e le voci sull’ingaggio di Djidji) e allenatori che vanno e che vengono. Come se non bastasse sono arrivate anche le dimissioni della CEO Lina Souloukou, dopo le minacce subite nelle scorse ore. L’amministratrice delegata ha deciso di abbandonare la nave e il club ha comunicato il tutto con la solita fredda nota.

In tutto questo Ivan Juric deve preparare delle sfide delicatissime, sia in campionato che in Europa League, di certo non con la serenità giusta. L’ex allenatore del Torino è sbarcato in un contesto che sembra non finire di sorprendere, con continui colpi di scena. Pensare solo al calcio e all’aspetto tecnico non sarà così semplice e rappresenta la grande sfida del tecnico di Spalato.

Salzarulo vicino al ritorno alla Roma: dopo l’esperienza con Mourinho potrebbe affiancare Juric

Chi potrebbe presto tornare a Trigoria per dar manforte a Ivan Juric è Michele Salzarulo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, all’interno della Roma si parla del ritorno del collaboratore tecnico che era rimasto al fianco di Mourinho fino al suo esonero. In realtà Salzarulo aveva iniziato anche a collaborare con Daniele De Rossi, prima di lasciare Roma e raggiungere Istanbul. Con lo Special One ha condiviso questi mesi al Fenerbahce, assieme all’allenatore in seconda Foti.

Nelle ultime ore Ivan Juric lo avrebbe convinto a tornare a lavorare insieme, in una piazza che ovviamente già conosce. I due avevano avuto modo di collaborare già ai tempi del Verona e sarebbe quindi un ricongiungimento a distanza di qualche anno. Un volto noto per l’allievo di Gasperini, che potrebbe semplificare il compito di inserirsi a pieno nei meccanismi della Roma. D’altronde almeno metà della rosa è la stessa che Salzarulo si era trovato ad allenare qualche mese fa. Vedremo se con il cambio dirigenziale salterà anche questa trattativa, che altrimenti è destinata ad andare in porto.