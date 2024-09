Roma-Udinese, gara valida per la quinta giornata di campionato. Una sfida che segna l’esordio di Ivan Juric sulla panchina dei giallorossi.

Siamo ancora a settembre e il campionato sta offrendo soltanto la quinta giornata. Un periodo in cui tutte le squadre sono ancora un po’ imballate per via della ancora recente preparazione ed in cerca di quella amalgama indispensabile per far girare a dovere le formazioni.

Eppure c’è già chi ha chiuso un capitolo e ne sta aprendo un altro. La società Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi e di chiamare al suo posto il tecnico croato, ex Torino, Ivan Juric. Roma-Udinese sarà la sua partita d’esordio e quel che è certo è che non troverà l’ambiente ideale per una serena ‘prima’ in casa. Una situazione complicata a cui il nuovo tecnico giallorosso dovrà porre immediato rimedio perché la classifica della Roma è già decisamente precaria e pertanto occorre immediatamente invertire la tendenza. L’Udinese, al contrario dei giallorossi, ha iniziato alla grande il suo campionato e sarà pertanto avversario ostico. Provando ad anticipare le scelte dei due tecnici ipotizziamo i possibili schieramenti che si troveranno di fronte domani allo Stadio Olimpico con inizio alle ore 18.00.

Roma-Udinese: le probabili formazioni

Per l’esordio sulla panchina giallorossa Ivan Juric sta pensando seriamente a far debuttare il centrale tedesco Hummels. A centrocampo Pisilli è favorito su Cristante, mentre per il offensivo fronte offensivo Pellegrini e Dybala agiranno alle spalle dell’unica punta Dovbyk.

Sul fronte friulano Runjaic valuta un attacco con i confermati Thauvin e Lucca.

ROMA (Modulo 3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Pisilli, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric

UDINESE (Modulo 3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic