Roma-Udinese, l’Olimpico è una sentenza: fischi assordanti per Pellegrini

Sostituito nella seconda frazione di gioco, Lorenzo Pellegrini è stato prima accolto e poi ‘salutato’ con molti fischi

Non è stata una partita come le altre per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, autore di una prestazione non appariscente, è stato sostituito al 67′ della sfida contro l’Udinese. A far rumore, però, sono soprattutto i fischi che lo stadio Olimpico gli ha riservato sostanzialmente per tutto l’arco della sfida.

Prima alla lettura delle formazioni, poi ad ogni tocco di palla o comunque in occasione delle giocate sbagliate, infine al momento del cambio: nella serata in cui ha applaudito con convinzione la connection Dybala-Dovbyk, l’Olimpico ha riservato solo e soltanto fischi al suo capitano. Rientrato in panchina non al 100% della forma anche a causa di qualche colpo subito, Pellegrini è stato abbracciato da Juric, che gli ha detto anche qualche parola all’orecchio prima che il capitano della Roma si accomodasse in panchina, da dove ha seguito la restante mezz’ora scarsa di gioco recupero compreso.