Altro esonero dopo l’annuncio UFFICIALE: Friedkin spietati

Esonero dei Friedkin dopo l’annuncio ufficiale: i proprietari della Roma sono spietati. Ecco cosa sta succedendo.

Giornate e ore ricche di emozioni in casa Roma e non solo, dove la notizia principale sta interessando la proprietà dei Friedkin, che si è distinta per una serie di scelte di non poco conto, tangenti trasversalmente il mondo giallorosso. Come noto, la scorsa settimana è arrivato l’annuncio dell’inatteso esonero di Daniele De Rossi, al termine di un poker di gare che aveva visto Dybala e colleghi agguantare solamente tre punti.

Una scelta forte e immediata, soprattutto se commisurata con quel triennale accettato da De Rossi al termine della scorsa stagione e che avrebbe dovuto rappresentare la catalisi ad un percorso ben più ampio rispetto a quello effettivo. Proprio sulla decisione di esonerare Daniele, la stessa proprietà dei Friedkin ha stilato un comunicato ufficiale nel pomeriggio odierno, ribadendo la grande dedizione nei confronti del progetto giallorosso e di una piazza che merita traguardi sempre più importanti.

Ad essere specificato, inoltre, il serio e concreto impegno nei confronti della Roma, parallelamente all’acquisizione dell’Everton, ufficializzata nella giornata odierna. Proprio a tal proposto, non sfugga quanto riferito da Goodisonnews.com, che riferisce come i Friedkin potrebbero presto concretizzare l’esonero dell’allenatore Sean Dyche, da tempo in bilico per un andamento tutt’altro che felice in Premier League.