Bomba Leao, nuova svolta: l’intreccio lo porta via dal Milan

Calciomercato Milan, il futuro di Leao si appresta a vivere un autentico bivio nei prossimi mesi: ecco perché

La stagione del Milan non era iniziata nel migliore dei modi. Il successo maturato contro l’Inter, però, potrebbe clamorosamente cambiare le carte in tavola. Tuttavia, fino a qualche ora prima del fischio d’inizio del derby non erano poche le gatte da pelare in casa rossonera.

Situazione che coinvolgeva direttamente i giocatori di spicco della compagine rossonera. Coloro che, come si è soliti dire ‘dovrebbero prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà’. In questo inizio di stagione i giocatori top del Milan, per qualità tecniche, personalità ed ingaggio non stanno dando il contributo che dirigenti e tifosi speravano ad inizio stagione. La società di Gerry Cardinale non pensava certo che a settembre si sarebbe trovata dinanzi ad una situazione che potrebbe prevedere soluzioni estreme. L’eventuale esonero di Paulo Fonseca, allora, era diventata un’ipotesi sempre più percorribile, creando le premesse per un irresistibile effetto domino da un punto di vista tecnico. Soprattutto se il big è portoghese come il tecnico.

Bomba Leao. Il portoghese saluta il Milan

Le ultime non esaltanti prove in maglia rossonera non hanno intaccato il prestigio internazionale di Rafael Leao, grande talento del Milan ed una delle più fulgide stelle del calcio europeo.

Un grande talento con un ingaggio importante che potrebbe anche raddoppiare qualora approdasse in un club con disponibilità economiche importanti. Tutto può accadere nel caso in cui un tecnico portoghese, Paulo Fonseca, venisse esonerato ed un top player portoghese, Rafael Leao, che come agente ha il numero uno al mondo, il portoghese Jorge Mendes, decidesse di lasciare il suo club. Come riferito da elnacional.cat, a Mendes pare che il Milan vada un po’ stretto e pensi ad altri club per la sua stella. Barcellona e PSG inseguono il talento lusitano. La somma da versare al Milan sarebbe comunque enorme, non meno di 100 milioni di euro. E se per il Barcellona tale somma è pressoché impossibile da raggiungere per via delle ben note difficoltà economiche, non rappresenterebbe, invece, un problema per il ricchissimo PSG. L’estate 2025 è, però, ancora lontanissima ed il Milan spera che il periodo di difficoltà passi al più presto.