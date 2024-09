Cessione Roma e ritorno De Rossi, il comunicato UFFICIALE dei Friedkin

Roma, dopo le polemiche di questi giorni ecco il comunicato ufficiale dei Friedkin apparso sul sito giallorosso pochi istanti fa. Le parole degli americani

Parlano i Friedkin. Dopo una settimana caldissima per la Roma. E dopo l’acquisizione dell’Everton Dan e Ryan hanno deciso di emettere un comunicato stampa apparso proprio in questi secondi sul sito ufficiale giallorosso.

“Il calcio è apprezzato a livello globale per la sua bellezza unica. Ogni partita è piena di passione, emozioni e imprevedibilità, ed è per questo che lo amiamo. Ma oltre ai risultati sul campo, la nostra responsabilità come proprietari del Club è prendere decisioni importanti che riteniamo essere nel migliore interesse della Roma, anche quando sono estremamente difficili. La campagna acquisti estiva ha segnato l’inizio di un progetto strategico pluriennale pensato per riportare la Roma ai vertici del calcio europeo. Lo sviluppo di un nuovo stadio, elemento chiave di questa visione, è già in atto e renderà omaggio alla ricca storia del Club”. Un preambolo per poi entrare nel merito della decisione di esonerare De Rossi.

Roma, le parole dei Friedkin