Dal Milan alla Roma, sipario chiuso: “Accordo unico”

Al centro di diversi intrecci di calciomercato, le strade di Roma e Milan potrebbero ritornare ad incrociarsi. Almeno indirettamente: ecco come

Una delle tracce di mercato più importanti della scorsa sessione estiva di calciomercato ha visto protagoniste Milan e Roma con lo scambio di prestiti tra Abraham e Saelemaekers. Inoltre, grazie ad un vero e proprio colpo di coda, Ghisolfi è poi riuscito a mettere le mani su Manu Koné, battendo proprio la concorrenza dei rossoneri, da tempo sulle tracce del calciatore. Alla luce della mancata assenza di Bennacer, infatti, i rossoneri non sono riusciti ad affondare il colpo, finendo con l’essere battuti dall’irruzione definitiva della Roma, che ha fatto saltare il banco.

Le prossime mosse per la zona nevralgica del campo dei dei club, però, si inseriscono in un scenario molto più complesso che potrebbe chiamare in causa anche altri profili. Un altro nome – direttamente o indirettamente accostato a Milan e Roma – è stato infatti quello di Johnny Cardoso. Prototipo del centrocampista moderno, abile ad inserirsi ma in grado anche di cucire il gioco, per lo statunitense sia i rossoneri che i giallorossi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi allo scopo di capire la fattibilità dell’operazione. Stando a quanto riferito dall’Inghilterra, però, nell’ambito dell’operazione che ha portato Giovanni Lo Celso a vestire la maglia del Real Betis, il Tottenham sarebbe riuscito a strappare una sorta di ‘prelazione’ d’acquisto per Cardoso.

Calciomercato Roma, affare Cardoso-Tottenham: “Accordo unico”

A focalizzarsi sui termini della trattativa Real Betis e sul ‘tacito’ compromesso tra i due club sul fronte Cardoso, ci ha pensato Plumley, intervistato da Tottenham News. Definendo ‘davvero unico’ l’accordo in questione, il giornalista ha poi spiegato le motivazioni che sarebbero alla base di quest’intesa di massima che dovrebbe spalancare a Cardoso le porte della Premier League.

Di seguito le parole di Plumley in questione: “Si tratta di un accordo davvero unico. Non mi viene in mente un’intesa strutturata in questo modo, quindi è sicuramente una rarità. Dall’altra parte, è anche un affare davvero astuto. Credo che Lo Celso facesse parte dell’accordo per toglierlo dal bilancio del Tottenham: la sua uscita serviva agli Spurs. Quindi per fare ciò, si è data priorità ad un calciatore emergente del quale si pensa di poter sfruttare il potenziale in futuro”.