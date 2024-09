Il diluvio ritarda l’inizio di Atalanta-Como: nuovo orario UFFICIALE

Il diluvio ritarda l’inizio di Atalanta-Como. E’ arrivato l’autunno e Bergamo è sotto una pioggia torrenziale che impedisce l’avvio della gara.

L’appendice della quinta giornata di Serie A è al Gewiss Stadium di Bergamo dove l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Como di Cesc Fabregas.

Partita non ancora iniziata per via della pioggia che impedisce il regolare avvio. Alle 21.15 vi sarà un nuovo sopralluogo. Il pallone non rimbalza sul terreno di gioco. A minuti si attende un nuovo tentativo. Il calendario, già fitto di impegni, in caso di rinvio impone che il derby lombardo venga giocato domani. In questo momento è in corso il sopralluogo con in testa l’arbitro della gara, Paride Tremolada di Monza.

Atalanta-Como si gioca

E dal Gewiss Stadium di Bergamo arrivano buone notizie. L’intensità della pioggia sembra essersi attenuata e pertanto la partita potrà avere inizio. Il calcio d’inizio è stato fissato alle 21.45. Scongiurato, al momento, il rinvio della gara.