Infortunio UFFICIALE: salta la partita contro la Roma

Arriva la notizia di un infortunio non troppo semplice da smaltire che porterà il giocatore a saltare anche la sfida contro la Roma: Juric può sorridere

Un intoppo di non poco conto per gli avversari dei giallorossi, che saranno impegnati tra non molto allo Stadio Olimpico. Una defezione che potrebbe incidere sulle scelte del mister, nella consapevolezza della difficoltà della sfida.

Dopo la pausa per le nazionali di settembre e prima del nuovo stop ad ottobre, la stagione dei club entra nel vivo. La Champions League ha già aperto i battenti al nuovo formato e questa settimana sarà la volta dell’Europa League. La Roma punta ancora una volta a compiere un grande percorso continentale, nella speranza di far meglio della semifinale dello scorso anno. Il primo match in calendario è quello di giovedì contro l’Athletic Bilbao, un avversario di certo non semplice e infatti inserito tra le prime teste di serie.

Nico Williams è acciaccato ad una caviglia e rischia seriamente di saltare l’esordio con i giallorossi. L’esterno spagnolo, protagonista con le Furie Rosse della vittoria dell’ultimo Europeo, è rimasto a Bilbao per una scelta di cuore, visto che diversi club, Barcellona in testa, avrebbero voluto ingaggiarlo. La sua assenza non potrà che creare dei grattacapi al tecnico Ernesto Valverde, che già deve pensare ad un’emergenza che riguarda la porta. A difendere i pali contro la Roma sarà infatti il terzo portiere, Alex Padilla.

L’Athletic Bilbao perde i pezzi, dopo Unai Simon e Nico Williams arriva un’altra defezione: problemi per Agirrezabala

Il titolare tra i pali dell’Athletic Bilbao è Unai Simon, portiere anche della nazionale di Luis de la Fuente. Per lui, però, dopo l’Europeo è arrivata l’operazione al polso, a causa della rottura del legamento tra lo scafoide e il semilunare. Un lungo stop che lo terrà fuori a lungo. Il suo posto era stato preso in questo avvio di stagione da Julen Agirrezabala, che aveva accusato ultimamente dei problemi lombari.

Schierato di nuovo titolare contro il Celta Vigo, in Liga, Agirrezabala è stato molto sfortunato. Per un intervento su Iago Aspas, che è costato il calcio di rigore, ha subito un duro colpo in pieno viso. Ha stretto i denti fino alla fine del primo tempo, salvo poi lasciare il match.

Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio, ma visto anche lo stato di forma non ottimale sarà probabilmente rimpiazzato da Padilla per la sfida contro la Roma di giovedì sera all’Olimpico.