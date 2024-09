Terremoto Roma, GdS: addio lampo dopo Souloukou

La settimana turbolenta della Roma si chiude con la prima vittoria stagionale allo stadio Olimpico. Secondo la Gazzetta dello Sport il terremoto intorno alla società giallorossa non è ancora terminato.

Sono stati sette giorni estremamente delicati quelli vissuti dalla Roma dei Friedkin. Ad inizio della scorsa settimana è stato comunicato l’esonero di Daniele De Rossi. L’ex Capitano giallorosso è stato sollevato dall’incarico dopo le prime quattro gare della stagione, scatenando ire e proteste dei tifosi romanisti. Nel debutto ufficiale di Ivan Juric allo stadio Olimpico, condito dai primi tre punti in campionato, c’è stato un clima surreale dovuto alla contestazione degli appassionati romanisti verso la società giallorossa. Ora, secondo quanto rilancia la ‘Gazzetta dello Sport’, non è da escludere un nuovo addio clamoroso dopo le dimissioni di Lina Souloukou.

Non basta la vittoria a far tornare il sereno in casa Roma, dopo una settimana che ha riservato diversi colpi di scena clamorosi nella società guidata dalla famiglia Friedkin. I proprietari statunitensi del club giallorosso sono sbarcati nella Capitale dopo il pareggio della Roma in casa del Genoa e nella mattinata di mercoledì c’è stato l’annuncio dell’esonero di Daniele De Rossi. Mentre si è insidiato Ivan Juric sulla panchina giallorossa, la società ha perso un altro tassello fondamentale nelle ultime ore. La Ceo greca, Lina Souloukou, ha rassegnato le dimissioni dal club guidato dalla famiglia Friedkin a poche ore dalla sfida interna -poi vinta- contro l’Udinese.

Epurazione Roma, Gazzetta dello Sport: anche Ghisolfi in bilico

E secondo quanto rilancia l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, l’addio in anticipo alla manager greca potrebbe aprire le porte all’epurazione totale. Dopo aver esonerato Daniele De Rossi, e perso una figura dirigenziale di riferimento come Lina Souloukou, anche la posizione di Florent Ghisolfi resta in bilico.

Il dirigente transalpino non è ancora stato presentato in forma ufficiale dal club giallorosso e secondo il quotidiano sportivo la sua posizione non sembra così salda come il contratto triennale farebbe pensare. Il francese ha perso due figure di riferimento centrale come il tecnico De Rossi e la manager Souloukou, ora non sono escluse novità sul suo futuro.