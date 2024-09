Calciomercato Roma, c’è l’accordo: firma immediata

Calciomercato Roma, situazione in continua evoluzione quella di Zalewski che, anche oggi, ha lavorato con il resto dei compagni. Ha aperto al rinnovo

Torna il sereno in casa Roma. Dopo un paio di settimane davvero caldissime. Non sul fronte societario, ovviamente, quello rimane aperto con la ricerca del nuovo CEO che dovrà andare a sostituire il posto lasciato vacante da Lina Souloukou.

Ma secondo le informazioni che sono state riportate da Filippo Biafora, il sereno è tornato tra il club e Nicola Zalewski. Già ieri il centrocampista polacco aveva fatto tutto l’allenamento con il resto del gruppo e, anche oggi, ha svolto l’intera seduta in vista della gara contro l’Athletic Bilbao con i compagni. E anche la questione contrattuale sembra essere diretta verso il rinnovo: “colloqui positivi” ha scritto il giornalista de Il Tempo sul proprio profilo X.

Roma, Zalewski si avvicina al rinnovo

Insomma, si avvicina il rinnovo e di conseguenza anche il ritorno dentro il progetto tecnico giallorosso di Zalewski. Il giocatore, ricordiamo, secondo le ricostruzioni che sono venute fuori nel corso delle scorse settimane, aveva rifiutato inizialmente la proposta di rinnovo che la Roma aveva messo sul piatto e poi anche il passaggio al Galatasaray.

Da quelle parti, i turchi, avevano cercato in tutti i modi di rilanciare. Ma la posizione di Zalwski, che ha indispettito la Roma, ha fatto saltare l’affare. Da quel momento in poi la società – così come era stato confermato anche da Daniele De Rossi in conferenza stampa – aveva deciso di non farlo allenare con il resto dei compagni. Dell’esterno ne ha parlato anche Juric dopo la gara contro l’Udinese, anticipando di fatto quello che poi da ieri è effettivamente successo. Insomma, si tratta per mettere nero su bianco. E nel momento in cui arriverà la firma quasi sicuramente rivedremo Zalewski in campo.