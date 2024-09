Champions League, l’UEFA ha deciso: l’Italia resta fuori

La nuova ‘Champions League’, di fatto, sta facendo delle vittime. Dopo la netta vittoria rimediata al PSV Eindhoven nella prima giornata dell’edizione di quest’anno della massima competizione europea, infatti, la Juve di Thiago Motta ha pareggiato contro il Napoli di Conte ma, soprattutto, ha giocato una gara senza ritmo.

Mentre l’Inter, dopo la grande prestazione fornita contro il Manchester City di Pep Guardiola, è crollata nel derby di domenica scorsa contro il Milan di Fonseca. Lo stesso Simone Inzaghi ha confessato la cattiva prestazione fornita dai suoi uomini.

Bologna e Milan, invece, hanno vinto le rispettive gare dopo il turno di Champions League. Mentre l’Atalanta, dopo il rinvio di ieri, giocherà questa sera contro il Como. Tuttavia, in attesa del secondo turno, bisogna registrare delle grosse novità che riguardano proprio la massima competizione europea per club.

Milano non ospiterà la finale di Champions League della stagione 2026/27: ecco le ultime news

Come scritto sul proprio profilo X da Rob Harris, giornalista di ‘SkyNews’, San Siro non potrà più infatti ospitare la finale di Champions League della stagione 2026/27. Il comune di Milano, di fatto, non ha potuto garantire che dei lavori di ristrutturazione non avrebbero interessato lo stesso impianto sportivo o le zone limitrofe.

Questa notizia, ovviamente, è una brutta notizia per la città di Milano, visto l’indotto che porta con sé una finale di Champions League. Ricordiamo che nel capoluogo lombardo c’è, ormai, una vecchia disputa dove giocheranno Inter e Milan nel loro prossimo futuro.