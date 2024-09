De Rossi torna alla Roma: l’annuncio non lascia dubbi

De Rossi torna alla Roma, l’annuncio del grande ex non lascia proprio spazio a quelli che possono essere i dubbi. Ecco la situazione dentro il club

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, i Friedkin hanno deciso di affidare la panchina a Ivan Juric. C’è stato anche il nome di Massimiliano Allegri, ma alla fine, così come vi abbiamo riportato ieri, per le caratteristiche tecniche dei giocatori la proprietà americana ha deciso di puntare sul croato.

Quella di ieri, inoltre, è stata una giornata particolare anche per un altro motivo: i Friedkin hanno preso la parola con un comunicato stampa cercando di tranquillizzare i tifosi della Roma un po’ preoccupati dopo l’ufficialità dell’acquisizione dell’Everton. Nella stessa nota, uscita nella serata di lunedì, si è parlato anche di un possibile ritorno, un giorno, di Daniele De Rossi dentro Trigoria. E adesso, a rafforzare questa tesi, ci ha pensato Roberto Pruzzo, che questa mattina è intervenuto a Radio Radio.

De Rossi torna alla Roma, le parole di Pruzzo

“Credo che anche loro – ha esordito – abbiano capito che la scenata dei giorni scorsi è stata qualcosa di clamoroso. Si sono sentiti in dovere di dire qualcosa e ora vedremo come continuerà”. Fatto questo preambolo, poi la bomba su Daniele De Rossi.

“L’acquisto dell’Everton potrebbe essere il preludio della vendita della Roma, non ne sarei sorpreso. De Rossi potrebbe tornare sulla panchina della Roma – ha continuato – non so quando, non so come. Ora bisogna pensare al presente e tutti sono concentrati sulla partita di giovedì e di domenica. Questo è un campionato a ribasso, con mancanza di contenuti, che io mi concentrerei sul fare bene”. Insomma, dopo l’esonero di qualche giorno fa De Rossi, prima o poi, potrebbe rientrare in quella che, senza dubbio, è la sua casa. Dalla porta principale, magari anche con un’altra proprietà.