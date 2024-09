Nuovo cambio al vertice della Roma: arriva l’annuncio dell’ex

Giungono rivelazioni scottanti sulle mosse della dirigenza giallorossa nel corso di queste ore. Ecco le ultime sul nuovo CEO

Per i tifosi giallorossi, paradossalmente, le uniche e isolate notizie positive sono giunte proprio dal rettangolo verde su cui domenica i ragazzi di Juric hanno travolto l’Udinese.

Intanto difatti, mentre il nuovo tecnico croato tenta di restituire una sensazione di serenità nel corso delle proprie interviste, il caos appare ancora il principale protagonista tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove a distanza i Friedkin stanno tentando di ricostruire una dirigenza attualmente in evidente confusione.

Le dimissioni della CEO Lina Souloukou hanno ulteriormente denunciato, nel caso in cui ve ne fosse bisogno, uno stato di salute claudicante di una società allo sbaraglio.

Una cosa è tuttavia certa: la Roma può contare perlomeno su una rosa indubbiamente competitiva (quantomeno per raggiungere l’obiettivo Champions) e, nel caso in cui le solide certezze tattiche di Juric dovessero fruttare, ecco che i risultati del campo, come spesso accade, potrebbero risolvere più di un grattacapo a Trigoria. Intanto giungono rivelazioni di rilievo in merito alla scelta del successore della Souloukou come nuovo CEO giallorosso.

Boniek nuovo CEO della Roma: lui smentisce

Nel corso delle ultime ore la testata polacca Rzeczpospolita, e di riflesso la Gazzetta dello Sport, hanno riportato delle voci in merito alla possibile candidatura di Zbigniew Boniek al ruolo di nuovo CEO dell’AS Roma.

L’ex centrocampista di Juventus e Roma ha tuttavia smentito perentoriamente le speculazioni in merito a questa potenziale indiscrezione, recandosi direttamente sul proprio profilo twitter per lasciare un messaggio inequivocabile. L’ex allenatore della nazionale polacca ha infatti commentato la notizia, affermando: “È la prima volta che lo sento…”.