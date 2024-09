Osimhen per Vlahovic: la Juve ha detto sì

Osimhen per Vlahovic: la Juventus ha preso una decisione e punta forte sull’ex attaccante del Napoli adesso in prestito al Galatasaray: la situazione.

Mai in vacanza, il calciomercato non si ferma. Perché se da poco meno di un mese si sono concluse le operazioni in Italia, all’estero sono rimaste aperte e il Napoli ha piazzato Osimhen ben oltre il gong nazionale al Galatasaray. Uscita in prestito quella dell’attaccante nigeriano, che era stato messo ai margini del progetto sia dalla società sia dal tecnico Antonio Conte.

Dovrebbe ritornare in azzurro l’anno prossimo. Anche se, ieri, il vice presidente dei turchi ha detto che lo vorrebbero tenere anche negli anni a venire. Insomma, se ne riparlerà sicuramente. Ma intanto, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista della Rai Paolo Paganini, continuano a girare delle voci importanti sulla Juventus. E andiamo a vedere quello che ha scritto sul proprio profilo X.

Osimhen per Vlahovic, la situazione

“Nel calcio mercato tutto è possibile – inizia Paganini – e bisogna partire da questo presupposto, del resto la storia (anche recente) insegna. La Juventus sta pianificando le mosse per rinforzare l’attacco. E i nomi sono quelli di David (scadenza 2025) e Osimhen“. Insomma, un obiettivo vero e proprio per Cristiano Giuntoli, che come sappiamo è stato lui a portare il nigeriano in azzurro dimostrando di possedere quelle capacità di visione che cambiano il modo di fare il dirigente: nessuno, forse, si sarebbe aspettato di vedere Osimhen subito determinante, decisivo come lo abbiamo visto da queste parti.

Insomma, la Juventus fa sul serio davvero e potrebbe decidere di affondare il colpo sul giocatore che ha evidentemente chiuso in anticipo la sua carriera al Napoli. Possibilità, anche nel futuro, nel vederlo agli ordini di Conte non ce ne sono. E allora ecco che si possono aprire tutte le possibilità del mondo. E, tra queste, c’è anche la Juventus. Sarebbe un’operazione clamorosa.