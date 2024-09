Roma-Athletic Bilbao, recupero lampo dopo l’infortunio

Per la gara di giovedì sera contro l’Athletic Bilbao sono arrivate delle notizie importanti per la Roma di Ivan Juric.

Dopo aver trascorso alcuni giorni davvero difficili, dove c’è stata anche l’ottima notizia del successo di domenica scorsa contro l’Udinese, la Roma di Ivan Juric si sta preparando per la prima giornata dell’edizione dell’Europa League di quest’anno. I giallorossi, infatti, giovedì prossimo giocherà allo Stadio Olimpico contro l’Athletic Bilbao.

Considerando anche il bellissimo percorso europeo fatto in questi ultimi anni, la Roma ha tutta l’intenzione di cercare di andare il più avanti possibile in Europa League. Anche perché, come tutti, sanno, il successo di questo trofeo porta alla qualificazione automatica in Champions League (obiettivo primario di questa stagione della squadra giallorossa).

A seguito di tutti questi motivi, la gara di giovedì contro l’Athletic Bilbao (squadra spagnola che occupa il terzo posto della classifica della Liga) è molto attesa da tutto l’ambiente giallorosso. Nel frattempo, però, ci sono delle novità che riguardano proprio la sfida contro il team basco.

Roma-Athletic Bilbao, Nico Williams ci sarà: ecco le ultime notizie sul giocatore

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, di fatto, Nico Williams dovrebbe farcela per tornare a disposizione per la sfida contro la Roma. Il talento spagnolo, infatti, ha partecipato all’allenamento di questa mattina svolto insieme ai suoi compagni di squadra.

La scelta di un suo impiego contro la Roma sarà presa nelle prossime ore, ma si ha forte la sensazione che Nico Williams ci sarà. Il calciatore, dunque, ha recuperato in brevissimo tempo dalla botta alla caviglia rimediata nel corso del match di giovedì scorso contro il Leganes. La presenza del campione d’Europa con la Nazionale spagnola, di fatto, sposta un bel po’ gli equilibri della sfida contro i capitolini.