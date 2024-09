Svolta Roma, l’erede di Souloukou è già a Trigoria

La Roma ha scelto il post Lina Souloukou, dopo le dimissioni ufficiali della dirigente dal ruolo di CEO della società giallorossa. L’erede della manager greca è già a Trigoria.

La prima vittoria stagionale della Roma non è bastata a riportare il sereno intorno alla società giallorossa dopo le turbolenze dei scorsi stagione. Una settimana fa la proprietà statunitense ha comunicato l’esonero ufficiale di Daniele De Rossi. A pochi giorni di distanza, subito prima del debutto -poi vincente- di Ivan Juric sulla panchina romanista, sono arrivate le dimissioni ufficiali di Lina Souloukou. Ieri poi un nuovo colpo di scena ha coinvolto la famiglia Friedkin, alla guida della Roma dall’agosto del 2020, che ora diventa proprietaria anche dell’Everton in Premier League. E spunta anche la decisione sull’eredità della ex CEO del club giallorosso.

Dan e Ryan Friedkin nella giornata di ieri sono anche usciti allo scoperto con un comunicato ufficiale apparso sul sito della Roma. I proprietari statunitensi hanno cercato di rassicurare il tifo giallorosso, che domenica scorsa ha fortemente contestato la scelta di esonerare Daniele De Rossi dopo appena quattro giornate di campionato. Parlando proprio agli appassionati romanisti, i proprietari della società giallorossa hanno rimarcato come l’acquisizione dell’Everton non cambi la centralità della Roma nel progetto della famiglia texana. E ne mentre spunta anche la scelta su chi raccoglierà l’eredità di Lina Souloukou a Trigoria.

La Roma ha scelto l’erede di Lina Souloukou: promozione in arrivo a Trigoria

La manager greca, ex Olympiacos, ha lasciato la Roma dopo un anno e mezzo. Da quando è uscito il comunicato ufficiale sulle dimissioni della CEO giallorossa è partito il casting per l’eredità della dirigente. Tra le tante idee accostate alla lista dei Friedkin, sembra averla spuntata un profilo già noto alla presidenza a stelle e strisce.

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, a raccogliere l’eredità di Lina Souloukou in casa Roma sarà l’avvocato Lorenzo Vitali. Il legale è destinato a diventare il nuovo CEO della squadra giallorossa, con una promozione in vista da parte della presidenza Friedkin.