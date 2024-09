Calciomercato Roma, operazione riscatto: offerta in arrivo

Calciomercato Roma. Domenica è iniziato a cambiare il vento in casa Roma. Dopo la larga vittoria contro l’Udinese, in arrivo un’altra buona notizia.

Non ci si deve mai fidare del calcio, dei suoi pronostici. Tanto meno quando ci sono dei derby di mezzo. Domenica sera il Milan sembrava la vittima sacrificale della stracittadina milanese.

Paulo Fonseca aveva già le sue valigie griffate fuori da Milanello e tutto sembrava pronto per l’accoglienza in pompa magna di Maurizio Sarri o di Massimiliano Allegri. La meritata vittoria rossonera, acciuffata all’ultimo minuto, ha cambiato completamente il canovaccio della stagione rossonera nonché il destino immediato dei due tecnici toscani ex Juve. Una vittoria che vale triplo. Per i tre punti, per il tecnico portoghese e per aver trionfato nella gara più sentita dell’anno dopo un infinito rosario di sconfitte. In casa Milan, ora, si respira un’altra aria. Si attendono ora conferme. Si attende ora continuità anche dai nuovi arrivati. E tra gli ultimi acquisti del Milan c’è già chi ha conquistato tutti.

E a Roma, sponda giallorossa, stanno già stappando champagne.

Calciomercato Roma, il Milan riscatta Tammy Abraham

La Roma lo ha tenuto sul mercato quasi a bagnomaria, in attesa della giusta offerta. Che tardava, però, ad arrivare. L’offerta giusta per Tammy Abraham è arrivata in ‘Zona Cesarini’, da Milan. Ed è un successo. Per il Milan e per la Roma.

Secondo Milanlive.it infatti, la società di Gerry Cardinale è pronta a riscattare il centravanti inglese della Roma. 6 milioni di euro sul tavolo, questa la somma che la società rossonera è disposta ad investire per il riscatto dell’attaccante britannico. Per arrivare a dama il Milan sarebbe disposto anche ad inserire nell’affare il cartellino del centrocampista belga, Saelemaekers, giocatore ora alla Roma dopo lo scambio con lo stesso Abraham. L’offerta rossonera di 6 milioni di euro non soddisfa, al momento, la Roma che desidererebbe incassare qualche milione in più.

Siamo soltanto a settembre ma le idee in casa Milan su Tammy Abraham sembrano già molto chiare. E c’è ancora molto tempo a disposizione per accontentare anche la Roma.