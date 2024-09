Dalla Roma ai bianconeri, nuova firma gratis in Serie A

Calciomercato Roma, nuova firma in Serie A: riparte dai bianconeri e firma gratis. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La chiusura ufficiale del calciomercato, come ben ricordano le operazioni in casa Roma nel post-caso Danso, non ha comunque impedito di assistere a novità e cambiamenti di grande impatto e importanza, in casa giallorossa e anche presso altre realtà. A mercato ormai definito, la Roma è riuscita a mettere a segno due acquisizioni a parametro zero, portando nella capitale giocatori svincolati di livello e affidabilità tutt’altro che trascurabili, quali Mario Hermoso e Mats Hummels, rispettivamente svincolatisi da Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Nomi ed ex club di non poco conto, che hanno fin qui presenziato poco in termini di minuti e presenze, ma certamente destinati ad avere un peso e un aiuto sempre più importanti, impattando immediatamente nello spogliatoio e in quel di Trigoria, dove hanno ben presto messo a disposizione la propria leadership e saggezza.

Calciomercato Roma, Solet riparte dall’Udinese: tutto fatto per la firma in Serie A

Proprio grazie a questi due nomi, la Roma è riuscita a puntellare un reparto che, proprio dopo la sfumata trattativa per Danso, appariva deficitario e tutt’altro che completo, in termini numerici e qualitativi. Non casualmente, come si ricorderà, la lista di nomi accostati ai giallorossi nel corso dell’estate, alla luce delle esigenze dell’allora mister De Rossi di aggiungere elementi ad una zona vantante solamente Mancini e Ndicka come titolari indiscussi, era stata a dir poco fitta.

Tra i vari profili accostati nel recente passato, considerando anche la trascorsa parentesi di una campagna acquisti di gennaio che, proprio poco prima dell’esonero di Mourinho aveva restituito una certa attenzione della Roma proprio nei confronti del mercato dei difensori, era figurato anche Oumar Solet. Svincolatosi a metà settembre dal Salisburgo, è stato seguito anche da diversi club inglesi, ma è finora rimasto senza contratto.

La svolta, però, parrebbe essere arrivata proprio in questa parentesi di stagione, con il giocatore che avrebbe trovato un accordo con l’Udinese, squadra alla quale sarebbe ormai prossimo ad unirsi per apportare il proprio contributo. Quasi tutto pronto, dunque, per una ripartenza in una Serie A cui era stato più volte accostato e dove potrà iniziare a giocare solamente a partire dal mese di gennaio. Lo svincolo, come si ricorderà, infatti, è arrivato a mercato già concluso. Da segnalare, ad ogni modo, la presenza sulle sue tracce anche del Wolfsburg, che nella giornata di martedì 24 settembre si è imbattuto in nuovi affondi e tentativi per arrivare all’ormai ex Salisburgo.