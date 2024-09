Freccia in corsia, nuova svolta: si accende Inter-Roma

Alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare i rispettivi organici, Inter e Roma potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato. Lo scenario

Reduce da una settimana assolutamente movimentata sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale, la Roma sta preparando il prossimo impegno ufficiale, che coincide con la gara d’esordio in Europa League contro l’Athletic Club di Bilbao. Un confronto ovviamente da prendere con le molle, dal quale Juric si aspetta conferme importanti dopo la buona prestazione offerta contro l’Udinese.

Proprio i tre punti ottenuti a discapito dei friulani hanno portato in dote i primi spunti per il tecnico giallorosso, che ha chiesto sin da subito alla sua squadra una maggiore ricerca di verticalità. Accompagnati da una fascia sinistra in versione smagliante, con El Shaarawy ed Angelino sugli scudi, gli attaccanti giallorossi sono stati ben serviti, mostrandosi sempre nel vivo del gioco. Del resto uno dei marchi di fabbrica delle squadre di Juric è proprio la corsa e le trame sviluppate a partire dalle corsie laterali. Ragion per cui – a prescindere dalla situazione relativa a Nicola Zalewski – la Roma potrebbe andare incontro ad un fisiologico riassetto delle due catene laterali. A cominciare dalla fascia destra.

Calciomercato Roma, l’Inter sulle tracce di Vanderson: lo scenario

Come vi abbiamo riferito in tempi non sospetti, uno dei nomi sondati dalla Roma per il ruolo di terzino destro è quello di Vanderson del Monaco. L’esterno brasiliano, però, alla luce del suo status di extracomunitario, non può essere tesserato dalla Roma durante la sessione invernale di calciomercato. Nel frattempo, sulle tracce del jolly dei monegaschi c’è da registrare l’interessamento di diversi club.

Oltre alle squadre inglesi – da sempre molto attente all’evolvere della situazione Vanderson, per il quale il Monaco parte da una valutazione di 35 milioni di euro a salire – occhio alle mosse dell’Inter. Come evidenziato da calciomercato.it, infatti, il primo nome dei nerazzurri per puntellare la corsia destra è proprio quello di Vanderson. Accostato ai club italiani anche nelle scorse sessioni di calciomercato, il jolly brasiliano rappresenta molto più di una semplice suggestione. Allo stato attuale della situazione, per le condizioni cui abbiamo fatto riferimento e per i costi dell’operazione, però, le compagini italiane alla finestra si stanno limitando a sondare il terreno per capire se ed eventualmente in che modo affondare il colpo in ottica estiva.