Dal nerazzurro al giallorosso: la Roma mette la freccia | ASRL

Il calciomercato non dorme mai e la Roma sta già studiando le prossime mosse in vista delle prossime sessioni di trattative

Con 111 milioni spesi (bonus esclusi) e 11 giocatori ingaggiati a titolo definitivo, la Roma è stata senza dubbio una delle maggiori protagoniste della sessione estiva di calciomercato. Gli arrivi di Manu Koné, Artem Dovbyk, Enzo Le Fée e Matias Soulé sono stati i più dispendiosi per le casse giallorosse, ma Florent Ghisolfi e il suo staff sono stati molto attivi anche sul fronte dei calciatori svincolati, come testimoniano gli arrivi post mercato di Mario Hermoso e Mats Hummels.

Sul fronte delle uscite, la dirigenza romanista è dovuta scendere a compromessi su molti fronti, riuscendo tuttavia a piazzare plusvalenze importanti grazie alle cessioni di Houssem Aouar e Joao Costa in Arabia. Nonostante un mercato da protagonista, nella rosa a disposizione di Daniele De Rossi sono presenti alcune lacune su cui a Trigoria hanno già iniziato a ragionare in vista delle prossime sessioni.

Doppietta brasiliana per la Roma: costi e tempistiche

Sulla fascia destra, ad esempio, gli arrivi di Saud Abdulhamid e di Buba Sangare non hanno consegnato al tecnico romanista un titolare immediato che sia in grado di mettere in panchina Zeki Celik e, nonostante la fiducia nei confronti dei due nuovi innesti ci si sta già guardando attorno anche in previsione di un’eventuale cessione del nazionale turco.

Due nomi che piacciono molto per l’estate del 2025 secondo Asromalive.it sono quelli di Vanderson del Monaco e di Wesley del Flamengo. Quest’ultimo, in particolare, è stato e verrà visionato ancora dagli scout giallorossi. Vicinissimo all’Atalanta lo scorso mese, il terzino 21enne è rimasto a Rio de Janeiro dopo che è saltato un accordo da 16 milioni di euro più 4 di bonus con i bergamaschi. La posticipazione del viaggio in Italia per le visite mediche convinse i nerazzurri a virare con decisione su Raoul Bellanova, ma l’approdo in Europa di Wesley è stato solo rimandato.

Il suo nome, come quello di Vanderson, figura sul taccuino di diverse squadre inglesi e spagnole. La Roma, per ora, si è limitata solamente ad osservare e ad effettuare sondaggi esplorativi, nella consapevolezza che se qualcuno dovesse farsi sotto in maniera concreta a gennaio, avrebbe le mani legate avendo già occupato tutti gli slot da extracomunitario.