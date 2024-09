Grave infortunio e nuova svolta, incubo Inter: hanno scelto Barella

Grave infortunio e nuova svolta. In arrivo grandi novità in casa Inter. Qualcuno potrebbe portare via il gioiello di casa.

Quelle lacrime di Rodri, durante Manchester City–Arsenal, possono ‘rigare’ l’intera stagione dei Cityzens. Il centrocampista spagnolo rischia di rimanere ai box per l’intera.

Il peggiore degli imprevisti possibili, ed immaginabili, per Pep Guardiola. Da Manchester fanno sapere che il grave infortunio di Rodri non preoccupa più di tanto il tecnico spagnolo, ma non tutti sono convinti che ciò sia vero. Il mercato di gennaio non è mai piaciuto al club inglese, né tantomeno il Manchester City ha mai investito somme importanti durante il mercato di riparazione. Perché un profilo che possa sostituire il 28enne centrocampista spagnolo può costare molto caro. Anche per un club come il Manchester City. Secondo quanto risulta a teamtalk.com il club inglese ha già preparato una lista di prospetti tra i quali vi potrebbe il sostituto del 28enne spagnolo. E non mancano le sorprese.

Grave infortunio e nuova svolta. Barella va in Premier League

Un nome possibile è quello di Martin Zubimendi, centrocampista spagnolo, classe 1999, della Real Sociedad. Ma è decisamente un altro il prospetto che attrae Pep Guardiola e la società inglese.

Nicolò Barella, centrocampista 27enne dell’Inter e della nazionale azzurra, è ormai da anni seguito, ed ammirato, dal club di Manchester. Il nazionale azzurro ha da poche settimane rinnovato il suo contratto con i nerazzurri, con scadenza 30 giugno 2029. Nicolò Barella è molto legato all’Inter e la società nerazzurra, e Beppe Marotta, non hanno intenzione di cedere il centrocampista nativo di Cagliari. Qualora entrasse nell’ottica di cedere il suo centrocampista l’Inter non accetterebbe proposte economiche inferiori ai 70 milioni di euro. Una trattativa che potrebbe pertanto avviarsi solo e soltanto la prossima estate.