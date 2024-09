Roma, recupero UFFICIALE: disponibile per la partita di Coppa

Roma, il recupero è ufficiale: convocata per la partita di Coppa che vale una stagione di domani sera. Un sorriso dopo momenti difficili.

Se la squadra di Ivan Juric, domani alle 21 all’Olimpico, debutterà in Europa League, quella femminile di Alessandro Spugna, alle 19, affronterà il ritorno dell’ultimo playoff contro il Servette per accedere alla fase a gironi della prossima Champions League.

Si ripartirà dal 3-1 che le giallorosse una settimana fa hanno piazzato al Tre Fontane grazie alla rete di Minami nel primo tempo e alla doppietta, nella fase finale del match, della canadese Viens. Che poi si è ripetuta alla stessa maniera nel confronto contro il Como in campionato. Bisogna chiudere quindi la settimana perfetta: accedere ai gironi garantirebbe alla Roma un incasso di 400mila euro e poi diversi introiti. Oltre a farla crescere ulteriormente sotto l’aspetto sportivo. Insomma, si deve andare avanti a tutti i costi.

Roma, ufficiale il recupero di Pilgrim

E arrivano anche delle buone notizie dall’infermeria: Pilgrim infatti si è messa alle spalle tutti i problemi fisici che l’hanno costretta a saltare i primi match della stagione e ha strappato la prima convocazione. Ovviamente è difficile, se non impossibile, vederla in campo dal primo minuto. Ma magari uno spezzone, sperando che le cose si possano mettere subito bene, Spugna glielo potrebbe concedere.

Non sono partite, comunque, con il resto della squadra, Kresche (non è inserita nella lista Uefa per questo playoff, il suo arrivo è stato ufficializzato dopo), Aigbogun – il rientro è previsto per i primi giorni del prossimo mese di ottobre – e Cissoko, che rimarrà a Roma a lavorare dopo un fastidio muscolare. Il suo recupero non è così lontano. Roma che quindi ha nel mirino i gironi di Champions League: sarebbe la terza volta di fila. Storico.