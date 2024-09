Via libera Friedkin dopo il comunicato UFFICIALE: ‘scadenza’ fissata

Via libera Friedkin dopo il comunicato UFFICIALE: data già segnata in rosso per i proprietari della Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le ultime ore sono state intense e cariche di sviluppi significativi sia per la Roma che per altre realtà calcistiche. Al centro dell’attenzione vi è stata la proprietà Friedkin, che ha fatto scelte importanti riguardanti la gestione del club giallorosso. La scorsa settimana ha sorpreso tutti l’annuncio dell’esonero di Daniele De Rossi, nonostante il tecnico avesse firmato un contratto triennale al termine della stagione precedente.

Tale decisione è arrivata dopo una serie di quattro partite in cui la squadra, guidata da Paulo Dybala e compagni, aveva raccolto solo tre punti. La proprietà dei Friedkin ha voluto chiarire la situazione attraverso un comunicato ufficiale, ribadendo il proprio impegno verso il progetto della Roma e l’importanza di puntare a traguardi ambiziosi. Nel testo, si sottolinea come l’allontanamento di De Rossi sia stato motivato dalla necessità di dare una scossa alla squadra, in seguito alla significativa campagna acquisti estiva, che evidentemente non ha dato i risultati sperati in termini di rendimento sul campo.

Via libera Friedkin, attesa dalla Premier League per la chiusura definitiva da 400 milioni

Oltre a confermare la centralità del progetto Roma, Dan e Ryan Friedkin hanno fatto chiarezza ufficialmente anche sull’acquisizione dell’Everton, sollevando qualche preoccupazione tra i tifosi romanisti. Nonostante ciò, i due texani hanno voluto rassicurare la piazza garantendo che l’attenzione verso il club capitolino rimarrà alta, anche dopo l’investimento nella squadra inglese.

Su quanto sta accadendo tra le fila dei Friedkin, in particolar modo, giungono aggiornamenti di non poco conto relativi non più alle sole questioni di campo, che avevano recentemente interessato soprattutto il possibile esonero di Sean Dyche. Sull’acquisizione delle Toffees, intanto, Football Insider evidenzia come il gruppo proprietario della Roma potrebbe ricevere l’approvazione della Premier League entro sei settimane per completare l’acquisizione in modo definitivo.

Dopo l’acquisizione dello scorso 23 settembre per l’acquisto del 94,1% delle quote di Farhad Moshiri, successivo a sua volta ad uno stallo preliminare per i rischi economici che aveva inizialmente frenato i Friedkin, l’operazione da circa 400 milioni di sterline è sempre più vicina ad andare in porto.

In attesa dell’approvazione della Premier League, della FA e della Financial Conduct Authority, la conclusione è, al momento, prevista entro novembre. Friedkin mira a completare l’acquisizione prima della finestra di mercato di gennaio, alla luce della critica situazione di campo dell’Everton, attualmente penultimo in classifica con un solo punto in cinque partite.