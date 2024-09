Clausola Dybala, Roma avvisata: Juric ha già deciso

La clausola di Paulo Dybala resta un argomento caldo in casa Roma. L’attaccante argentino va verso il rinnovo automatico con i giallorossi, ecco la scelta di mister Juric sull’utilizzo della Joya.

Il suo nome è stato il più chiacchierato nella sessione di calciomercato estivo in casa Roma. Paulo Dybala sembrava pronto a sbarcare in Arabia Saudita dopo due stagioni in giallorosso, l’Al-Qadsiah era pronto a ricoprire d’oro l’argentino, con un contratto triennale che avrebbe toccato i 75 milioni di euro complessivi. Quando la fumata bianca sembrava ad un passo, con tanto di saluto alla Joya da parte dei tifosi giallorossi a Trigoria, è stato lo stesso Dybala ad annunciare la sua permanenza nella squadra romanista.

Da quel giorno di fine agosto sono cambiate tante cose nella Roma dei Friedkin, con il futuro di Paulo Dybala sempre al centro delle attenzioni. Esonerato Daniele De Rossi, con le dimissioni della CEO Lina Souloukou arrivate a stretto giro di posta, ora sulla panchina giallorossa siede Ivan Juric. Ed il tecnico croato, come l’ex Capitano ed ancora prima José Mourinho, non sembra intenzionato a rinunciare alla qualità dell’attaccante ex Juventus, che ha ritrovato anche la chiamata della Nazionale Albiceleste.

Dilemma clausola per Dybala, avviso alla Roma: Juric non rinuncia alla Joya

Come riportato ieri dalla nostra redazione la strada per il rinnovo di Paulo Dybala, senza clausola, appare in discesa in casa Roma dopo l’addio alla manager greca. La Joya si avvicina al traguardo del 50% delle presenze stagionali in casa Roma, condizione che farebbe scattare la clausola per il rinnovo al rialzo del numero 21.

Come riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Juric non ha intenzione di rinunciare a Paulo Dybala in vista delle prossime settimane. Il tecnico ex Torino ha elogiato le qualità della Joya in conferenza stampa, e non è escluso che l’attaccante riparta tra i titolari nel debutto in Europa League di questa sera. Allo stadio Olimpico arrivano i baschi dell’Athletic Bilbao, il numero 21 può partire dal primo minuto alle spalle di Artem Dovbyk.