Dybala sostituito all’intervallo: giallo risolto

Sostituzione all’intervallo di Dybala, giallo subito risolto: ecco il motivo della decisione di Juric.

A quattro giorni di distanza dalla vittoria contro l’Udinese, la Roma si trova nuovamente impegnata in una gara di alto e delicato livello, questa volta in campo europeo, nel match inaugurale di un’Europa League che sta destando non poca attenzione e curiosità per il nuovo format. Ad aprire le danze tra le file giallorosse, appunto, la sfida interna con l’Athletic Club, tutt’altro che di trascurabile importanza e valore.

Diversi gli eventi e le attenzioni in grado di contraddistinguere la gara, sin dal suo principio, arricchendo le curiosità nate già nei giorni di vigilia, relative alle condizioni di Nico Williams e, in casa Roma, alla gestione di Paulo Dybala. A fare chiarezza era stato lo stesso Ivan Juric, nella conferenza stampa della vigilia, durante la quale il nuovo allenatore capitolino aveva evidenziato la necessità, ben nota, di gestire l’argentino, alludendo altresì alla necessità di plasmare e attendere lo sbocciare del connazionale e amico Matias Soulé.

Proprio questi ultimi due, all’intervallo, sono stati protagonisti di una vera e propria staffetta, che ha visto l’ex Frosinone subentrare al numero 21, sostituito dopo quarantacinque minuti di buon livello. Come riferito in diretta da Sky Sport, i motivi non sarebbero da ricercarsi in questioni fisiche quanto, piuttosto, in una già preventivata alternanza volta ad assicurare minuti a Soulé e maggiore riposo e gestione, appunto, a Paulo Dybala.