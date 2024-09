Firma UFFICIALE e De Rossi perplesso: “È tornato…”

Firma UFFICIALE. Non finiscono mai le sorprese in casa Roma. Ora è arrivata anche l’ufficialità e l’ex tecnico giallorosso ha detto la sua.

Campioni che vanno, che ritornano e che vanno altrove dopo aver illuso qualcuno di poter ritornare. Campioni che hanno lasciato un segno per la loro qualità in campo. E fuori.

Miralem Pjanic per quasi un decennio ha innalzato la qualità del campionato di Serie A. E’ approdato nella capitale, sponda giallorossa, nell’agosto del 2011. Arrivava dal Lione e la società capitolina ha versato 11 milioni di euro per il 21enne bosniaco. Cinque stagioni in giallorosso prima del suo passaggio alla Juventus. I bianconeri versarono nelle casse giallorosse quasi il triplo della somma sborsata dalla Roma: 32 milioni di euro. Correva l’anno 2016. La sua permanenza nella capitale sabauda è durata quattro anni. E’ infatti l’estate del 2020 quando Miralem Pjanic è passato al Barcellona a seguito di una delle operazioni più ‘folli’ della gestione agnelliana che alla fine ha portato in bianconero il centrocampista brasiliano Arthur Melo. Uno scambio che la società bianconera ha pagato carissimo. E che non ha ancora terminato di pagare.

Firma UFFICIALE. Dall’Arabia alla Russia

34 primavere ma con quei piedi non si invecchia mai. Miralem Pjanic è pronto ad una nuova avventura. Terminata l’esperienza negli Emirati Arabi, il centrocampista bosniaco è pronto ad approdare in Russia. Anzi è già arrivato.

Il centrocampista ha firmato un contratto di un anno, con opzione per il secondo, con il CSKA di Mosca. Il suo arrivo è stato celebrato come un grande evento. Il centrocampista bosniaco si è presentato arrivando in campo in sella ad un cavallo bianco con addosso un rosso mantello. Un’entrata trionfale da parte di chi spera di regalare giocate memorabili ai tifosi moscoviti. Un’entrata in scena che ha lasciato un po’ perplesso l’ex tecnico giallorosso Daniele De Rossi, uno che Pjanic lo conosce molto bene. E sul post che ha immortalato tale presentazione il tecnico di Ostia ha lasciato un commento che dice tutto: “Il principe è tornato col cavallo bianco…“.

Pjanic sta per iniziare una nuova avventura. De Rossi spera di iniziarla un’altra. Al più presto.