De Rossi-Roma, Alessio Manieri: “Nessun ritorno con i Friedkin” | ESCLUSIVO

Nel corso della diretta andata in onda sul canale Twitch di Asromalive sono emerse nuove indiscrezioni sulla reazione di De Rossi all’esonero e sul suo futuro

Le ultime settimane sembrerebbero aver messo in discussione letteralmente ogni contratto o accordo in vigore all’interno dell’Associazione Sportiva Roma, tanto che i tifosi giallorossi sembrerebbero attualmente disorientati e spaventati dalla possibilità che nuovi terremoti societari possano causare partenze inaspettate, in grado di destabilizzare ulteriormente l’ambiente capitolino.

Alla Roma di Juric occorrono dunque serenità e scelte ben precise, che possano donare stabilità e costanza alla stagione giallorossa.

L’attualità sembrerebbe tuttavia spingere verso nuove polemiche, a causa di alcune indiscrezioni trapelate nel corso di una diretta del canale twitch di Asromalive.it.

Le ultime emerse riguardano infatti la reazione di Daniele De Rossi al comunicato dei Friedkin e, dunque, i possibili sviluppi della carriera del Comandante di Ostia in relazione ai risultati ottenuti da Ivan Juric al comando dell’AS Roma.

Friedkin e il famoso comunicato: De Rossi non tornerà con gli americani al comando

Il terremoto societario prosegue e così l’indignazione della tifoseria e dei diretti interessati in merito alla comunicazione della società. A prescindere dall’esonero, secondo quanto riportato da Alessio Manieri nel corso della diretta, l’elemento che avrebbe fatto indignare l’ex capitano della Roma riguarderebbe il controverso comunicato della società in seguito all’esonero.

“Nutriamo un profondo rispetto per Daniele, convinti che avrà una carriera di successo come tecnico, e magari un giorno tornerà alla Roma. Separarsi da lui è stata una decisione difficilissima, ma l’abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione”, queste le parole con cui Ryan e Dan Friedkin avrebbero spiegato la frenetica decisione che avrebbe poi scatenato il popolo giallorossi tra i vicoli della città eterna.

Secondo quanto emerso nel corso della diretta pare che, prima di venire a conoscenza del comunicato, per DDR un possibile ritorno non fosse affatto utopia, ma attualmente, in seguito alla pubblicazione delle parole dei Friedkin, il suo rientro a Trigoria con la proprietà statunitense al comando non sia più plausibile. Di seguito le parole di Alessio Manieri nel corso della diretta Twitch: “Risulta che De Rossi sia rimasto malissimo del comunicato dei Friedkin. Escludo che finché ci saranno i Friedkin, possa più tornare”.

DajeAle ha anche preventivato che, nel caso in cui la Roma di Juric non dovesse collezionare i risultati adeguati, i Friedkin potrebbero persino fare marcia indietro e richiamare De Rossi, il quale, tuttavia, non sarebbe più disponibile proprio a causa del sopracitato comunicato: “Credo che con quel comunicato De Rossi sia rimasto malissimo. Con quella nota, è come se gli avessero detto: ‘Bello, bravo, ma non puoi allenare’. Quando dici che con Juric vuoi vincere trofei, hai massacrato personalmente De Rossi. Adesso i Friedkin si sono presi una responsabilità, quella di portare i trofei e andare al quarto posto”.