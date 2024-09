Infortuni Dybala e Celik, le ultime dopo Roma-Athletic Bilbao

Doppio infortunio Roma, i primi aggiornamenti su Dybala e non solo: ecco le ultime dopo la sfida all’Athletic Bilbao di Europa League. La Roma si trova a fronteggiare due infortuni importanti dopo la sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao. La partita ha visto l’uscita anticipata di Paulo Dybala, sostituito da Soulé all’intervallo. Inizialmente si era pensato a una scelta tattica pianificata, ma l’allenatore Juric ha successivamente chiarito che il cambio è stato forzato da un infortunio dell’attaccante argentino, che ha avvertito un fastidio. Juric ha spiegato: “Non volevamo correre rischi. Domani capiremo meglio, ma ora non ha senso parlarne troppo“. Le prime indicazioni a riguardo lasciano intendere come l’argentino abbia accusato un problema al ‘solito’ flessore, che parrebbe aver subito un indurimento. In attesa di aggiornamenti, intanto, non sfuggano anche le prime indicazioni anche su Mehmet Celik. Infortunio e cambio immediato Celik: problema all’adduttore Il terzino turco si è accasciato a terra dopo un intervento difensivo, segnalando immediatamente di non poter proseguire. Come per Dybala, bisognerà attendere le prossime ore per caprine e saperne di più, con una certa attesa anche nei confronti di una sfida col Venezia che, in caso di forfait, potrebbe portare Juric a imbattersi in un grattacapo di non poco conto. Sulla fascia destra, infatti, la Roma ha il solo Saud Abdulhamid come sostituto, accolto e supportato dalla piazza ma distintosi per un impatto tutt’altro che positivo durante la sfida con l’Athletic. In attesa di capire quali possano essere eventuali contromosse del tecnico, con la soluzione El-Shaarawy e un’attesa relativa al caso Zalewski, si segnalino per ora le prime notizie sulle condizioni del terzino turco. Quest’ultimo avrebbe accusato un indurimento all’adduttore della gamba destra, con le prossime ore e i controlli del caso che potranno solamente nelle prossime ore aiutare a caprine qualcosa in più. Seguiranno aggiornamenti.