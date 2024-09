Lesione muscolare UFFICIALE: Roma a rischio

Lesione muscolare ufficiale: ha saltato il match di Coppa Italia e non ci sarà sicuramente contro il Napoli. Anche la sfida contro la Roma è a rischio

Stasera l’Europa League, ma già domenica pomeriggio la Roma di Juric torna a giocare in campionato: all’Olimpico, alle 15, arriva il Venezia, un’altra sfida vincere per mettere altri tre punti importanti dopo un avvio stentato.

Poi, prima della seconda sosta della stagione per le nazionali, i giallorossi andranno a giocare a Monza contro la formazione di Nesta. Ed è proprio un infortunio ad un importante giocatore dei brianzoli che tiene in ansia il tecnico romano. Che sicuramente non potrà contare sulle sue prestazioni per la sfida di questo fine settimana contro il Napoli. E anche il match contro la Roma dell’altra domenica è a rischio.

Lesione muscolare ufficiale per Mota: anche la Roma a rischio

Così come riportato da calciomercato.it, Dany Mota dopo la sfida contro il Bologna ha rimediato una lesione muscolare alla coscia destra. Sicuramente contro gli azzurri non sarà tra i disponibili, e si legge, dovranno essere valutati i tempi di recupero per capire se contro la truppa di Juric potrà essere a disposizione.

Sotto questo aspetto per il Monza non è un bel momento. Nella sfida al Maradona contro la formazione di Antonio Conte non ci saranno nemmeno Sensi, Ciurria, Cragno e Vignato. Qualche speranza invece per Birindelli, che di conseguenza, quasi sicuramente, per la prima domenica di ottobre dovrebbe essere tranquillamente in campo.