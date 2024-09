Materazzi entra in tackle: “A Roma devono fare pace col cervello”

Marco Materazzi entra in tackle commentando le ultime vicende in casa Roma. L’ex difensore centrale ha le idee chiare in merito alle manovre giallorosse, ecco l’annuncio fuori dalle righe.

L’ultima settimana è stata a dir poco movimentata nella Roma dei Friedkin. Prima l’esonero ufficiale di Daniele De Rossi, arrivato a sorpresa dopo il pareggio maturato in casa del Genoa. Nel giro di poche ore la società giallorossa ha ufficializzato l’ingaggio in panchina dello svincolato Ivan Juric, reduce dall’esperienza nel Torino. Il tecnico croato ha debuttato domenica allo stadio Olimpico, in un clima di forte protesta contro la decisione di esonerare l’ex Capitano giallorosso dopo appena quattro giornate. Nel giorno dell’esordio dell’ex Toro, prima della vittoria contro l’Udinese sono arrivate anche le dimissioni ufficiali della CEO giallorossa, Lina Souloukou. Ecco il commento di Marco Materazzi sulle ultime vicende in casa Roma.

L’ex difensore dell’Inter ha commentato le ultime vicende della Roma, soffermandosi sull’esonero di Daniele De Rossi. Per Materazzi la scelta di sollevare il tecnico dall’incarico, dopo quattro gare e con un rinnovo triennale già firmato, fa decisamente discutere. L’ex centrale è stato Campione del Mondo nel 2006 insieme a Francesco Totti e lo stesso De Rossi, non ha digerito il trattamento riservato dalla Roma all’ex numero 16 giallorosso. Ecco il suo commento netto sulle ultime scelte societarie della proprietà Friedkin.

Materazzi non ha digerito l’esonero di De Rossi: frecciata alla Roma dei Friedkin

A margine della presentazione della prima isola Technogym Outdoor, Marco Materazzi ha così commentato la vicenda dell’esonero di Daniele De Rossi. L’ex difensore attacca la scelta della Roma: “Non mi è tornato che ha avuto la squadra al completo credo prima di Genova. Ha subito il pareggio col Genoa al 95esimo ed è stato mandato via anche se aveva altri tre anni di contratto.”

Materazzi poi alza i toni contro la scelta della Roma: “Bisognerebbe far pace col cervello quando si fanno certe scelte. Allenando la Roma ha coronato il suo sogno, peccato non l’abbia potuto portare avanti fino in fondo. Però sicuramente ha la coscienza pulita: è talmente intelligente come persona che la sua immagine non uscirà scalfita da questo esonero.”