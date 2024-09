Roma, ufficiale: il grande ex si propone. Intercettato a pochi minuti dalla sfida contro l’Athletic Bilbao, Boniek non ha nessun dubbio. Dirette di sì

Tra pochi minuti scende in campo la Roma. Ma in casa giallorossa tiene ancora banco la questione nuovo CEO. Dopo l’addio di Lina Souloukou e il passo indietro dei Friedkin su Vitali, si cerca una figura che possa prendere il posto della greca.

Si parla, inoltre, anche di un’altra figura, una di campo. Una di quelle che conosce l’ambiente e che potrebbe dare una mano alla squadra nel rapporto con la società. E quando qualcuno lascia la Roma, viene sempre fuori il nome di Boniek. Intercettato proprio all’Olimpico da calciomercato.it, l’ex giallorosso ha detto questo.

Roma, Boniek si propone

“Avete il permesso di fare l’intervista? Io sono un nome per tutte le stagioni, alla fine pensano che sono stato “trombato”, quando io poi non so niente” ha detto, intanto, Boniek. Che poi si è lasciato andare ad un altro commento.

🔴#Boniek commenta le voci di un ritorno all’#ASRoma e si lascia scappare il suo desiderio: “Io vorrei fare qualcosa nel club, ma non dipende da me!”

‼️E un tifoso lo abbraccia: “Sbrigati a venire, ci servi!”😅@calciomercatoit #RomaAthletic #UEL pic.twitter.com/KmrHMG2r3c — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 26, 2024

“Anche io ho detto che mi farebbe piacere fare qualcosa per la Roma, ma non dipende da me. Pensiamo alla partita” ha concluso. Poi un tifoso lo ha abbracciato dicendogli: “Sbrigati a venire“. E lui sorride. Chissà, magari i Friedkin ci stanno pensando o ci potrebbero pensare nelle prossime ore in attesa di prendere una decisione definitiva sulla questione. Intanto Boniek si candida in maniera “ufficiale”.