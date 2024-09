Addio Inter con lo scippo: si prendono Inzaghi e Barella

Addio Inter con lo scippo: clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra che riguarda i nerazzurri. Sia Inzaghi che Barella potrebbero trasferirsi in Premier League

Quello che ha fatto Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter non può in nessun modo passare inosservato. Uno scudetto vinto con largo anticipo, una finale di Champions League giocata alla pari contro il Manchester City, e la sensazione che i nerazzurri – anche se sono partiti con il freno a mano tirato – siano una squadra che può ancora crescere.

Certo, dopo un poco di tempo le cose non vanno bene come all’inizio. Ad un certo punto tutti devono cambiare aria. Quel momento forse per Inzaghi non è arrivato: ma qualora le cose non dovessero andare come spera Beppe Marotta, allora una separazione alla fine di questa stagione non è che sia una cosa utopistica. Anche perché a Simone non mancano gli estimatori. Soprattutto in Premier League, dove c’è una squadra che ha praticamente un allenatore a tempo e che potrebbe saltare da un momento all’altro.

Addio Inter con lo scippo: lo United vuole Inzaghi e Barella

Secondo le informazioni che sono state riportate infatti da teamtalk, il Manchester United non è convinto dell’inizio di Ten Hag. E si sta guardando intorno per la prossima stagione, qualora le cose dovessero precipitare. E i fari sono accessi non solo su Tuchel, si legge, ma anche su Simone Inzaghi dell’Inter.

Ma non solo: anche il nome di Barella circola con insistenza nel corso di queste ore. Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un interesse del Manchester City, oggi invece viene sottolineato sempre dalla stessa fonte come ci possa essere un derby di mercato per il centrocampista nerazzurro che ha da poco rinnovato il contratto. Un doppio scippo pronto, in poche parole. E chissà in questo momento cosa stanno pensando i tifosi nerazzurri che hanno perso pure il derby dopo sei vittorie di fila. Non sono ore così semplici da affrontare.