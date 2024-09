Infortunio Dybala: ultim’ora Sky

Paulo Dybala è uscito per infortunio dopo il primo di tempo di Roma – Athletic, prima giornata della nuova Europa League. Ecco il verdetto in vista della sfida interna al Venezia, Juric ha già deciso.

La Roma è reduce dal pareggio per 1-1, maturato ieri allo stadio Olimpico contro l’Athletic Club, formazione basca di Bilbao. Al bel gol di Artem Dovbyk, alla terza marcatura consecutiva in giallorosso, ha risposto nel finire della gara la rete del basco Aitor Paredes. Dopo i primi 45 minuti di gioco c’è stato il cambio obbligato di Paulo Dybala, sostituito da Matias Soulé nella ripresa. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’attaccante argentino hanno escluso un grave infortunio, ed ecco la scelta in vista del prossimo impegno casalingo della squadra allenata da Ivan Juric.

La stagione entra nel vivo e per la Roma c’è poco tempo per preparare la prossima sfida di campionato, in programma domenica pomeriggio, ancora allo stadio Olimpico. Tra due giorni la squadra giallorossa ospiterà il Venezia guidato dall’ex Eusebio Di Francesco, reduce dalla vittoria per 2-0 ai danni del Genoa. Ivan Juric deve fare i conti con diversi acciaccati in casa Roma, tra i quali il terzino Celik, il capitano Pellegrini non convocato ieri, ed Enzo Le Fée oltre allo stesso Dybala.

Infortunio Dybala, terapie per la Joya a Trigoria: forfait per Roma – Venezia

Nonostante gli esami strumentali abbiano escluso lesioni, Paulo Dybala sembra destinato a riposare nella prossima gara intera della Roma. Ecco quanto svelato da Angelo Mangiante in diretta a Sky Sport. L’attaccante argentino ha riportato solo un affaticamento muscolare, ma Ivan Juric sembra intenzionato a gestire le forze dell’ex Juventus, in un periodo di stagione in cui si inizia a giocare ogni tre giorni.

Paulo Dybala dovrebbe dunque saltare Roma – Venezia, per restare a riposo in vista dei prossimi impegni della Roma. L’attaccante argentino svolgerà le terapie del caso a Trigoria, dove poi si valuteranno i tempi per il pieno recupero della Joya. Giovedì prossimo i giallorossi scenderanno nuovamente in campo in Europa League in Svezia, poi ci sarà la trasferta di Monza, domenica prossima.