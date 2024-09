Un altro ex dopo De Rossi: ha già detto sì

Dopo il pari contro l’Athletic Bilbao, in casa roma bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di un ex giallorosso.

Dopo l’avvicendamento sulla panchina giallorossa tra Daniele De Rossi ed Ivan Juric, e le successive roventi polemiche, la Roma ha comunque dato due ottimi segnali. Il team capitolino, infatti, ha prima battuto per 3-0 l’Udinese e poi ha pareggiato ieri sera in Europa Laegue contro l’Athletic Bilbao.

Anzi, la Roma ha anche dei rimpianti per non aver ottenuto i tre punti contro i baschi. I giallorossi, dopo essere passati in vantaggio con il gol di Artem Dovbyk, si sono fatti raggiungere all’85’ dal colpo di testa di Aitor Paredes.

Archiviata la prima gara dell’edizione di quest’anno dell’Europa League, la Roma di Ivan Juric è ora attesa dalla sfida di domenica pomeriggio contro il Venezia dell’ex Di Francesco. Tuttavia, prima della sfida contro i lagunari, bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti di un altro ex giallorosso.

Rudi Garcia: “Mio ritorno alla Roma? Mai dire mai”

Rudi Garcia, a margine del ‘Premio Colalucci 2024’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti presenti: “Addio di Daniele De Rossi? Seguo il calcio italiano, in particolare la Roma. Sono rimasto male che Daniele non sia più l’allenatore della Roma, perché ha riportato questa squadra al livello che le compete. L’anno scorso ha fatto qualcosa di importante poi, ovviamente, l’inizio non è stato come ci aspettavamo ma era solo l’inizio. Lui ha tutto per diventare un grande allenatore, ma il calcio è così: le decisioni, a volte, si prendono delle decisioni troppo in forza. Ghisolfi? Lo conosco poco, ma so il suo percorso. In Francia ha fatto delle ottime cose. Ho aperto alla porta per i francesi alla ‘Roma’. Un mio ritorno alla Roma? Non è di attualità, ma mai dire mai”.

L’ex tecnico giallorosso ha poi concluso il suo intervento: “Dieci anni fa, l’Italia e la Roma mi hanno accolto bene. Sono anche io mezzo italiano. Vengo spesso Roma, visto che i nonni di mia figlia sono qui. Poi, ovviamente, oggi è una bella serata, perché mi aspetta un premio ma il premio lo ricevo ogni volta che arrivo a Fiumicino e i tifosi mi dicono cose belle sul mio passato alla Roma”.