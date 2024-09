Calciomercato, accordo totale per l’anticipo: tocca all’Arabia

Calciomercato, accordo totale per l’anticipo. Il mercato continua a far parlare di sé anche quando le sessioni sono chiuse. In arrivo novità sostanziali.

Il mercato offre sempre spunti da commentare anche nel momento in cui la sessione estiva è definitivamente chiusa. Ovunque. E quando si parla di calciomercato quasi sempre è per le trattative in corso, possibili, probabili o come accade spesso, soltanto abbozzate e nulla più.

Ma il calciomercato è argomento sensibile che non è soltanto composto di trattative milionarie che coinvolgono società, dirigenti, procuratori, intermediari di vario genere e natura. E’ anche un pacchetto di norme specifiche cui tutte le società di calcio, appartenenti alla varie leghe, devono attenersi. C’è una data di apertura ed una di chiusura, con delle eccezioni. In alcuni paesi, infatti, le trattative si aprono e si chiudono in date diverse rispetto alla maggior parte delle sessioni. Legata al calciomercato vi è, ormai da tempo, un’emergenza che viene fuori ad ogni sessione estiva. Qualche volta affrontata, ma mai risolta.

Calciomercato, accordo totale per l’anticipo. La Premier League si spinge in avanti

Il calciomercato e le sue date di chiusura. Un tema che anche questa estate è stato messo sul tavolo da diversi dirigenti italiani. Il nodo della questione riguarda la data di chiusura delle trattative che non possono protrarsi a campionati nazionali iniziati.

Il Times Sport su X ci informa dell’importante decisione presa dai club d’oltre Manica: “I club della Premier League hanno concordato un piano per chiudere la finestra dei trasferimenti estivi il 15 agosto del prossimo anno, prima dell’inizio della stagione 2025-26“. La chiusura del mercato prima dell’inizio del campionato è un’opzione che in Europa potrebbe avere numerosi ‘proseliti’. Il problema riguarda, semmai, un altro importante mercato calcistico, l’Arabia Saudita. La Saudi Pro League si allineerà alle più importanti leghe europee? Soltanto un accordo generale che coinvolga Europa ed Arabia Saudita può finalmente riconsegnare al calciomercato un connotato credibile e logico.