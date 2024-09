Emergenza Roma e cambio ruolo: Juric al bivio

La Roma è attesa dalla sfida di domani contro il Venezia, ma prima Ivan Juric deve rimediare ad un’emergenza.

Dopo aver vinto in campionato contro l’Udinese con un netto 3-0, la Roma ha pareggiato per 1-1 nella prima giornata del nuovo formato della nuova Europa League contro l’Athletic Bilbao. Archiviato il match contro i baschi, gli uomini di Ivan Juric stanno per riscendere di nuovo in campo.

Domani, esattamente alle ore 15.00, la Roma sfiderà allo Stadio Olimpico infatti il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco. I favori dei pronostici, ovviamente, sono tutti a favore della squadra giallorossa che, però, dovrà comunque prestare la massima attenzione ai lagunari.

Anche perché questi ultimi arrivano a questa sfida con la Roma dalla vittoria della settimana scorsa contro il Genoa di Alberto Gilardino. La gara col Venezia, inoltre, sarà ardua per i giallorossi anche a causa dell’emergenza che Ivan Juric deve affrontare in una determinata zona del campo.

Roma-Venezia, ecco chi potrebbe schierare Juric sulla corsia destra: le ultime

La Roma, di fatto, ha delle grosse difficoltà sulle fasce. Celik, uscito anzitempo con l’Athletic Bilbao, ha evitato un infortunio grave, visto che non ha subito nessuna lesione ma ci sono comunque altre probabilità che non parta titolare col Venezia.

Proprio per questo motivo, Ivan Juric contro i lagunari potrebbe schierare sulla corsia destra uno tra El Shaarawy o Mancini. Questi due, dunque, sono i favoriti per giocare in questo ruolo contro il Venezia, anche perché Saud Abdulhamid non sembra essere ancora ambientato al calcio italiano.

Per quanto riguarda Zalewski, invece, ci vuole ancora del tempo. Sul laterale , dopo che è stato reintegrato in rosa, Ivan Juric proverà infatti a lavorare molto per schierare il giocatore polacco sulla corsia destra.