Genoa-Juventus a rischio rinvio: il motivo è da non credere

Genoa-Juventus ancora nel caos, sta succedendo di tutto in questi minuti. Guasto in sala VAR poco prima del fischio di inizio.

Ha del clamoroso quanto sta accadendo in queste ore a margine della sentita quanto delicata sfida di Serie A. Pochi giorni dopo la chiusura del primo turno di Europa League, infatti, sono tante le squadre pronte a tornare in campo per la sesta giornata di questo campionato, fin qui già ricco di emozioni, sorprese e sovvertimenti. A fare particolarmente rumore, nelle ultime ore, era stata la serie di eventi precedente la sfida di oggi pomeriggio, coinvolgente Genoa e Juventus.

Quest’ultima era stata già protagonista di numerose polemiche a causa della scelta del Prefetto di far giocare la partita a porte chiuse, come ben restituiscono anche le immagini al di fuori di un Marassi quasi ‘militarizzato’ e ben presieduto da un dispiego importante di Forze dell’Ordine. A giustificare la scelta, gli incresciosi quanto gravi fatti di mercoledì, che hanno visto protagoniste le tifoserie di Genoa e Sampdoria in occasione del Derby della Lanterna di Coppa Italia, alla fine conclusosi con l’approdo dei doriani agli ottavi di finale di Coppa Italia, proprio contro la Roma di Juric.

Alle già numerose diatribe, ora, però si aggiunge anche un altro avvenimento di non poco conto, che parrebbe poter mettere in discussione, almeno stando alle notizie di questi minuti, lo svolgimento della gara odierna, in programma alle 18. In sala Var, infatti, si sarebbe verificato un guasto ad una batteria tampone del circuito di continuità elettrica.

Per ora sarebbero escluse ipotesi di pista dolosa: ciò che è certo è che questo incidente starebbe compromettendo la possibilità di ricorrere all’utilizzo dello strumento del Var. In attesa di aggiornamenti e soluzioni da adottare nelle prossime ore, dunque, la gara, già pregna delle su citate polemiche, resta a rischio svolgimento.