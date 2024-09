Infortunio Dybala, doppio allarme Roma: i tempi di recupero

Infortunio Dybala, scatta il doppio campanello d’allarme in casa Roma in vista delle prossime gare. Ecco le condizioni dell’attaccante argentino e la data del ritorno in campo per la Joya.

La Roma inizia a giocare tre gare in otto giorni e scatta l’allarme intorno all’infortunio di Paulo Dybala. L’attaccante giallorosso, protagonista assoluto del calciomercato estivo nelle scorse settimane, si è fermato dopo 45 minuti nella sfida di Europa League contro l’Athletic. Gli esami strumentali svolti a Trigoria dopo la gara europea hanno escluso un infortunio serio per il numero 21 della Roma, nessuna lesione muscolare ma un semplice affaticamento per la Joya. Ecco i tempi di recupero dell’attaccante ex Juventus, destinato a saltare la gara contro il Venezia e non solo.

Il ciclo intenso di gare della Roma, tra campionato ed Europa League, è iniziato con la sfida interna all’Athletic Club, terminata 1-1 allo stadio Olimpico. Domani pomeriggio la squadra guidata da Ivan Juric torna in campo per sfidare il Venezia, che in panchina ha l’ex giallorosso, Eusebio Di Francesco. Il tecnico croato deve fare i conti con i problemi dell’infermeria in vista della sfida ai lagunari, fondamentale per risalire in classifica per la squadra giallorossa. Nell’ultima sfida, oltre all’attaccante sudamericano, si è fermato anche Zeki Celik. Lorenzo Pellegrini dovrebbe tornare in gruppo nelle prossime ore, mentre Enzo Le Fée è ancora fermo ai box, oltre al lungodegente Saelemaekers.

Infortunio Dybala, gestione Roma: doppio allarme in Europa League

Nonostante gli esami svolti a Trigoria dopo la prima giornata di Europa League abbiano escluso lesioni, Paulo Dybala sembra destinato a saltare le prossime due gare della Roma. A partire dalla sfida al Venezia, in programma domani allo stadio Olimpico, passando per la prima trasferta europea del torneo continentale, in programma giovedì prossimo in Svezia.

Secondo quanto scrive oggi il ‘Corriere dello Sport’, Paulo Dybala potrebbe restare a riposo sia contro il Venezia che in casa dell’Elfsborg. In Svezia c’è un doppio allarme per la Joya giallorossa, rappresentato dal rigido sbalzo termico e dal campo sintetico. L’argentino dunque potrebbe tornare in campo in vista della trasferta di Monza, valida per la settima giornata del campionato italiano.