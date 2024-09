Rientro posticipato dopo l’infortunio e nuova assenza anche col Venezia, c’è l’annuncio in conferenza di Juric.

Nemmeno il tempo di razionalizzare quanto accaduto in campo giovedì, che in casa Roma l’attenzione va subito orientata sui nuovi impegni ed eventi. Come noto da tempo, infatti, il mese di settembre anche questa volta sta rappresentando l’entrata nel vivo di una stagione fin qui già ricca di eventi e ribaltoni in quel di Trigoria. Dall’esonero di De Rossi alle dimissioni di Lina Soulokou, passando per quel comunicato dei Friedkin, praticamente parallelo alla quasi totale delineazione dell’acquisto dell’Everton, volto a rassicurare i tifosi e ringraziare, non senza ritardo, Daniele De Rossi per l’operato di questi mesi.

Insomma, un periodo bello ricco in campo e fuori, con la squadra adesso chiamata a isolarsi e dimenticare quanto fin qui accaduto per orientare le attenzioni unicamente sul terreno di gioco e su quell’insieme di impegni che attende l’ereditata squadra di Juric, fin qui protagonista di una vittoria in Serie A e un pareggio in Europa League. L’obiettivo resta quello di implementare un bottino fin qui magrissimo e costruito con la sola vittoria di domenica scorsa, cui si aggiungono i tre punti agguantati nelle altrettante gara con Cagliari, Juventus e Genoa.

Infortunio e rientro ritardato Le Fée, l’annuncio di Juric prima di Roma-Venezia

Ecco, perché, dunque, la sfida di domani pomeriggio, contro il Venezia, assume contorni tutt’altro che anonimi. Portare a casa i tre punti significherebbe dare continuità a quanto di buono fatto con l’Udinese, lavorando altresì sui limiti palesati con l’Athletic Bilbao e, al contempo, facendo anche tesoro dei numerosi aspetti positivi visti in campo anche giovedì, a larghi tratti.

Restando sulla partita, diversi spunti sono stati forniti già da mister Juric, che in questi minuti ha tenuto la canonica conferenza stampa pre-gara. A fare maggiore rumore, ovviamente, le rassicuranti parole su Dybala e Celik, che parrebbero poter far tirare un sospiro di sollievo ai tanti tifosi impensieriti dal cambio all’intervallo dell’argentino e altrettanto incuriositi dai possibili adattamenti che sarebbero potuti derivare dall’eventuale forfait dell’unico laterale destro di ruolo in grado di apportare maggiori garanzie.

In attesa delle disambiguazioni ufficiali sui due, intanto, va segnalato, però, anche l’annuncio di Juric su Enzo Le Fèe, da lui catalogato come centrocampista ben rispecchiante la visione del tecnico e il modo di intendere questo ruolo. Tra gli acquisti più onerosi della scorsa estate, nonché catalizzatore delle diverse operazioni di Ghisolfi tra luglio e agosto, il francese è fermo ai box dal post Roma-Empoli. Sul rientro, ha così parlato il mister giallorosso, alludendo a un ‘ritardo’ rispetto alle previsioni iniziali.

“Sembrava pronto, prima di sentire un dolore. Speriamo dalla prossima settimana possa tornare. Lo vedo come un centrocampista tecnico quanto dinamico. Ha abitudine anche di fare la fase difensiva e lavora bene come piace a me. In passato allenatori che gli hanno inculcato questa cosa”.