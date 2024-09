Inter smantellata: 85 milioni cash

Inter smantellata: i nerazzurri sotto assedio. Non solo Inzaghi e Barella, ma anche un altro big potrebbe lasciare Milano nel corso della prossima estate

Fanno gola i giocatori dell’Inter. E fa gola anche Simone Inzaghi, così come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Il tecnico, secondo fonti inglesi, interesserebbe al Manchester United qualora le cose con Ten Hag dovessero precipitare. E non solo, anche Barella potrebbe essere inserito in questo contesto.

Detto questo, dopo il rinnovo ufficiale da qualche tempo, Lautaro Martinez per il momento è uscito da tutte quelle voci di mercato che per un poco lo hanno accompagnato. C’è dentro il suo compagno, il centrocampista che gioca con la maglia numero 23, e c’è anche un suo compagno di reparto. Ovviamente non possiamo parlare né di Arnautovic, né di Taremi e nemmeno di Correa. Ma di Thuram. Il francese, arrivato nell’estate del 2023 a parametro zero, è stato uno dei protagonisti di questo avvio di stagione con 4 gol nelle prime partite. E secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, precisamente riportate da fichajes.net, è nel mirino di diverse big della Premier League. E non solo.

Inter smantellata: addio Thuram

“Aston Villa, Tottenham Hotspur e Atletico Madrid stanno valutando le mosse per l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram” viene spiegato. Il centravanti della nazionale francese potrebbe anche essere utilizzato da Marotta come “sacrificio” per appianare, o cercare di farlo, i conti della squadra. Thuram infatti, qualora venisse ceduto, permetterebbe all’Inter di piazzare una plusvalenza importante, visto che la valutazione del suo cartellino si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Almeno di queste cifre si è parlato nell’estate che da poco si è conclusa, nonostante una clausola rescissoria presente nel contratto che sarebbe di 85 milioni.

Insomma, l’Inter deve stare attenta a tutti questi possibili assalti che ci potrebbero essere nello spazio di pochissimo tempo. Assalti che si potrebbero anche rivelare difficile da rispedire al mittente. Quando arrivano delle offerte economicamente di un altro livello, e le squadre in questione di problemi economici non ne hanno, allora potrebbe davvero succedere di tutto.