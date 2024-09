Big match sospeso al 71’: ecco cosa è successo

Big match sospeso al 71’. La tanta attesa sfida è stata momentaneamente sospesa. Quale il motivo dell’interruzione?

Il fascino unico del derby. Ovunque la stessa passione. In tutta Italia. In tutta Europa. Figuriamoci in Spagna, a Madrid, dove si deve competere con il club più ricco e glorioso del mondo. E quando arriva la grande sfida tra l’Atletico Madrid ed il Real Madrid la capitale spagnola, e non soltanto, si ferma.

La sfida al Metropolitano tra Atletico e Real è valida per l’ottava giornata di Liga. Una partita che ha un peso importante anche per la classifica. Deve partire la rincorsa al Barcellona primo in classifica. Il derby di Madrid è stato funestato dal lancio di diversi oggetti verso la porta di Courtois, portiere del Real Madrid. L’arbitro ha interrotto la partita. L’Atletico Madrid ha poi lanciato un avviso ai tifosi tramite l’altoparlante: “Se questo comportamento non cesserà, la partita sarà definitivamente sospesa”. Dopo il lancio di oggetti e la sospensione della gara per circa dieci minuti, la partita è finalmente ripresa al 71esimo minuto.