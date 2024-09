Blitz a Roma del dirigente: incontro UFFICIALE e richiesta lampo

La Roma giocherà quest’oggi contro il Venezia, ma prima bisogna registrare un ‘incontro ufficiale’ di un dirigente.

Da quando ha sostituito Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, Ivan Juric ha prima ottenuto un successo in campionato contro l’Udinese e poi ha pareggiato per 1-1 nella prima giornata dell’Europa League contro l’Athletic Bilbao. Anzi, visto il gol dei baschi arrivato nei minuti finali del match di giovedì scorso, c’è un po’ di rammarico tra le fila giallorosse.

Archiviato il match di Europa League contro l’Athletic Bilbao, la Roma deve scendere di nuovo in campo. Il team capitolino, infatti, alle ore 15.00 ospiterà allo Stadio Olimpico il Venezia dell’ex tecnico e giocatore giallorosso Eusebio Di Francesco.

Dopo la gara vinta domenica scorsa contro l’Udinese, di fatto, la Roma deve assolutamente vincere contro il Venezia per cercare di riavvicinarsi ancora di più alla zona Champions League. Tuttavia, prima della sfida contro i lagunari, in casa giallorossa bisogna registrare delle novità dal punto di vista dirigenziale.

Carnevali-Roma, richiesta particolare dell’assessore comunale Onorato al dirigente del Sassuolo

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, in questi ultimi giorni si è parlato molto di Giovanni Carnevali come possibile nuovo dirigente della Roma, anche se fino a questo momento non ci sono stati contatti tra le parti.

Tuttavia, a margine di alcuni eventi nella Capitale che riguardano la sua azienda ‘Master Group’, all’attuale amministratore delegato del Sassuolo è stata posta una ‘richiesta lampo’.

A fargliela è stato l’assessore comunale Alessandro Onorato. Quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto a Carnevali: “Ma quando arrivi?”. I due , però, hanno assicurato che questa domanda fosse solo una battuta.