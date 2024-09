Doppio scambio improvviso: retromarcia Roma, colpo gobbo Inter

Nonostante la campagna trasferimenti sia piuttosto lontana, l’Inter continua ad essere al centro di diverse trattative. L’ultima indiscrezione ‘tocca’ anche la Roma

Desiderosa di reagire subito alla doppia scoppola patita nel derby contro il Milan, l’Inter di Simone Inzaghi ha rialzato la china, battendo l‘Udinese con un pirotecnico 2-3. Pur non risultando impenetrabili dalla cintola in su, i nerazzurri sono riusciti a portare a casa tre punti pesantissimi. Tuttavia, i dubbi sulla tenuta difensiva continuano a calamitare l’attenzione mediatica e non è escluso che portino a nuovi, improvvisi colpi di scena.

Sebbene possa contare su rotazioni ormai consolidate, Inzaghi non sta riuscendo a trovare quell’alchimia difensiva che invece aveva caratterizzato la scorsa stagione. Ecco perché non è escluso che Marotta possa correre ai ripari. Se non nella sessione invernale di calciomercato, molto più verosimilmente in ottica estiva, creando i presupposti per un effetto domino nella quale la Roma – almeno in linea teorica – potrebbe ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. Ma riavvolgiamo il nastro. Prima di sferrare l’assalto decisivo a Hummels ed Hermoso, in primavera la Roma aveva sondato un ventaglio di nomi piuttosto importante. Sia pur non approfondito, il dossier che porta a Jaka Bijol – stando a quanto circolato nei mesi scorsi – sarebbe stato valutato dall’area mercato giallorossa, che però ha deciso di virare su altri profili.

L’accostamento alla Roma è solo un ricordo: l’Inter fa sul serio per Bijol

Intanto – se si esclude la scialba prestazione fornita all’Olimpico – Bijol sta attirando su di sé le attenzioni di diverse big, rendendosi protagonista di un inizio di stagione importante. Bravo a far iniziare l’azione, solido in copertura e con un buon senso della posizione, il difensore sloveno sta facendo parlare di sé. Ottima pedina da inserire in una difesa a tre, negli ultimi tempi il venticinquenne dell’Udinese è stato sondato con interesse proprio dall’Inter.

Valutato dall’Udinese circa 20 milioni di euro, Bijol è legato al club friulano da un contratto in scadenza nel 2027. Come riferito da calciomercato.it, non è escluso che l’Inter possa decidere di inserire nella trattativa Fontanarosa e Sebastiano Esposito, per ridurre al minimo l’esborso cash e anticipare sul tempo la concorrenza, bloccando di fatto il calciatore.

In un mosaico ancora tutto da comporre, la Roma non si è ancora iscritta con convinzione alla lista delle pretendenti per Bijol. Almeno per il momento. I prossimi mesi risulteranno decisivi in un senso o nell’altro: l’asta è aperta.