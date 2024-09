L’ultimo show di Mou, pc e telecamera: la protesta ‘arbitrale’ è geniale

L’ultimo show di Mou. Ancora una volta il tecnico portoghese fa più notizia con un atteggiamento che non per i risultati conseguiti.

Il calcio produce sempre personaggi più personaggi di altri. Uomini che hanno ‘qualcosa’ in più oltre il puro talento in campo, in panchina o dietro una scrivania.

Personaggi in grado di poter regalare sempre un’emozione diversa da quella precedente. Capaci con un gesto, con una parola di sorprendere, di lasciare letteralmente ‘a bocca aperta’. José Mourinho appartiene a questa eletta schiera. Non è simpatico a tutti e questo, il più delle volte è un vantaggio. Ha girato il mondo e si è seduto sulle panchine più diverse dei più diversi paesi. Ovunque sia andato ha lasciato un segno. Positivo o negativo. Mai indifferenza. Ora, dopo l’esperienza a tinte alterne alla Roma è sbarcato in Turchia, al Fenerbahce.

L’ultimo show di Mou, pc e telecamera. Lo Special One è geniale

Anche in Turchia personaggio di José Mourinho sta lasciando il segno. Come gli capita ormai da un po’ di anni sono più i suoi atteggiamenti a fare notizia più che le vittorie delle sue squadre. L’ultimo colpo di genio dello Special One è stato pubblicato da Tancredi Palmeri su X.

Mourinho, per protestare per una decisione arbitrale, ha piazzato il suo laptop con il fermo immagine dell’errore davanti a una telecamera di campo, obbligando alla visione.

Rimane oggettivamente un genio pic.twitter.com/wpGXu0ytZ4 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 29, 2024

Il cuore nerazzurro del giornalista di Sportitalia ha avuto un sussulto dinanzi alla ‘trovata’ del tecnico del Triplete. Il tecnico portoghese, in segno di protesta per una decisione arbitrale ha piazzato il suo computer con il fermo immagine dell’errore del direttore di gara davanti a una telecamera di campo, in maniera che tutti potessero prenderne visione. Un altro colpo da maestro del tecnico ex Inter e Roma. Per José Mourinho si prospetta un’altra stagione dove sarà difficile vincere lo scudetto. Il Galatasaray di Victor Osimhen sembra non perdere un colpo. Allora è forse meglio usare un’arma di ‘distrazione di massa’: un computer davanti ad una telecamera per mostrare un errore arbitrale.

