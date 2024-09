Roma-Venezia, Mancini (non al top) sostituito nella ripresa: nuova rivoluzione tattica

Roma-Venezia, la partita di Mancini è durata esattamente 58 minuti: il motivo del cambio del difensore giallorosso

Ci si aspettava una Roma in controllo dei ritmi e delle occasioni contro il Venezia. Ed invece, dopo un primo tempo in sordina, i giallorossi non sono riusciti a scuotersi neanche nella primo segmento della ripresa, prestando il fianco alle fulminee ripartenze della squadra di Di Francesco.

Al 53′ minuto di gioco Juric ha gettato nella mischia Baldanzi e Pisilli, che hanno preso il posto di Koné e Mancini. Il difensore della Roma, non al top della forma, ha provato a stringere i denti. Nel corso della prima frazione di gioco, infatti, Mancini si era toccato per un paio di minuti la coscia, avvicinandosi anche alla panchina. Non a caso, Juric aveva anche mandato a scaldare Hermoso, che però non è entrato in campo dal momento che Mancini aveva dato rassicurazioni importanti sulle sue condizioni.

Nella ripresa è poi arrivata la sostituzione del difensore, con Juric che ha deciso di affidarsi nuovamente a Pisilli, passando ad un’atipica difesa a quattro. Ad ogni modo, vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui trapelassero ulteriori novità in merito alle condizioni di Mancini.