Dybala, slitta il rientro: le ultime da Trigoria

Condizioni di Dybala in primo piano a Trigoria: Ivan Juric ha bisogno di recuperarlo al meglio per le prossime sfide, ma per ora slitta il rientro

Il calciatore argentino non ha disputato nemmeno un minuto contro il Venezia e per questo i tifosi sono rimasti perplessi. Adesso la sua convocazione per i prossimi impegni potrebbe essere a rischio, almeno dalle ultime notizie che filtrano da Trigoria.

Paulo Dybala è il perno centrale di questa Roma. Al di là delle strategie di mercato e di quello che sarebbe dovuto essere il suo destino lontano dalla Capitale, l’argentino resta imprescindibile per i giallorossi. Che ci sia Mourinho, De Rossi o Juric in panchina, esiste una squadra quando lui è presente ed un’altra con la sua assenza. L’ex juventino contro il Venezia non ha messo piede in campo, pagando il problemino accusato contro l’Athletic Bilbao. Con gli spagnoli Juric gli aveva risparmiato il secondo tempo, temendo si trattasse di qualcosa di più grave. Gli esami hanno scongiurato questo rischio e il ragazzo è andato regolarmente in panchina per la sesta giornata di Serie A.

Quando Cristante, con l’aiuto di Busio, ha realizzato il gol del pareggio, in molti si sarebbero aspettati di vedere il numero 21 in campo, per l’assalto finale. Il tecnico croato ha mandato dentro invece Baldanzi e Pisilli, riuscendo nell’impresa di ribaltare il match, ma aprendo un piccolo fronte di preoccupazione sulle condizioni del classe ’93.

Dybala lavora a parte a Trigoria: difficile vederlo in campo da titolare contro l’Elfsborg

Durante l’allenamento odierno, nella prima seduta settimanale a Trigoria, Paulo Dybala ha svolto solo un lavoro personalizzato. Tutti i calciatori che sono scesi in campo ieri hanno messo in atto una parte di scarico, limitandosi ad una sessione leggera. Giovedì ci sarà la trasferta di Europa League in Svezia, contro l’Elfsborg, già parzialmente decisiva dopo il pareggio contro l’Athletic Bilbao. Il percorso è si lungo, ma gli scandinavi sono tra le compagini più abbordabili.

Per arrivare preparati nel migliore dei modi all’impegno di coppa servirà gestire le forze e recuperare alcuni interpreti della rosa. Hummels potrebbe essere pronto per l’esordio mentre Hermoso dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. Per Dybala difficilmente arriverà un impiego dal primo minuto, considerando che domenica è in programma la sfida di campionato contro il Monza in trasferta, prima della seconda sosta stagionale per le nazionali.