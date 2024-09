Nuovo esonero in Serie A: il taglio è UFFICIALE

Dopo il sesto turno di campionato, che terminerà questa sera con Parma-Cagliari, potrebbe esserci un nuovo esonero in Serie A.

Il sesto turno di campionato terminerà questa sera con la sfida tra il Cagliari ed il Parma, ma già si può fare benissimamente un quadro della situazione attuale della Serie A di quest’anno. La Roma, nonostante varie difficoltà, ha battuto il Venezia, salendo così in classifica al nono posto.

La Lazio, invece, è riuscita a battere in trasferta il Torino capolista di Paolo Vanoli. Mentre il Milan, dopo il successo nel Derby, ha sconfitto il Lecce in casa. Anche l’Inter si è ripresa dopo il ko con il team di Fonseca, visto che ha battuto sabato pomeriggio in trasferta la sorprendente Udinese.

Anche la stessa Juve, dopo ben tre 0-0, è tornata al successo. I bianconeri, infatti, hanno sconfitto allo Stadio Marassi il Genoa di Gilardi per 0-3. Mentre a guidare la classifica del campionato di Serie A c’è ora il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, dunque, sono primi grazie al successo di ieri sera per 2-0 contro il Monza. Proprio questa vittoria, però, potrebbe portare delle conseguenze importanti.

Serie A, il Monza potrebbe esonerare a breve Alessandro Nesta: le quote ufficiali

Alessandro Nesta potrebbe essere a breve esonerato. Secondo le quote di ‘GoldBet’, infatti, il prossimo allenatore ad essere allontanato dalla sua panchina potrebbe essere proprio l’ex difensore del Milan.

Il suo esonero, di fatto, è quotato a solo 1.65. Nell’intero panorama della Serie A italiana, di fatto, solo un altro allenatore ha una quota più bassa sul suo esonero, ovvero Eusebio Di Francesco . Il suo esonero da guida tecnica del Venezia è infatti quotato 1.45. Per Alessandro Nesta, dunque, la prossima gara con la Roma potrebbe davvero essere l’ultima come allenatore del Monza.