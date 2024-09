Ribaltone immediato: il ritorno di Allegri

Ribaltone immediato, il ritorno di Massimiliano Allegri sembra essere più vicino del previsto. In cima alla lista dei desideri della big del campionato

Ritorna Massimiliano Allegri. Non in Italia, almeno per il momento. Il tecnico livornese, che da maggio dello scorso anno ha salutato la Juventus, è libero sul mercato. Passa il tempo anche insieme ad Andrea Agnelli, visto che i due nello scorso fine settimana sono stati fotografati insieme. E aspetta qualche notizia sul suo futuro.

Nelle ultime settimane, prima che la Roma decidesse di prendere Juric, si è parlato appunto di un suo approdo sulla panchina giallorossa. I Friedkin invece hanno scelto il croato mantenendo lo status di “libertà” del toscano. Che, secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da CaughtOffside, sarebbe nella lista dei desideri, anzi il primo nella lista dei desideri di uno dei più importanti club inglesi. Non serve ovviamente una dote speciale per capire che parliamo del Manchester United.

Ribaltone immediato Allegri: va allo United

I Red Devils guidati da Ten Hag hanno di nuovo iniziato malissimo in campionato e quest’anno anche in Europa League, pareggiando alla prima uscita. La sconfitta contro il Tottenham, un sonoro tre a zero in casa, ha messo nuovamente in discussione la posizione del tecnico che, stando alle indiscrezioni inglesi, si gioca tutto nello spazio di poche settimane.

Il sito citato prima non parla di contatti, che al momento è onesto dirlo non ce ne sarebbero stati, ma parla di un Allegri in cima alla lista dei desideri dello United. Non tanto per il gioco che la Juventus, soprattutto negli ultimi anni, ha espresso, ma soprattutto perché Allegri è visto come uno che, vuoi o non vuoi, i risultati li porta serenamente a casa. Ed è un dato di fatto. Risultati che mancano da troppo tempo al Manchester United, che da quando è andato via Sir Alex Ferguson ha sempre fatto fatica. E forse Allegri potrebbe in un certo senso smuovere la situazione.